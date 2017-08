Holdt unna for storfavorittene foran morgendagens kongefinale

Med en eneste hårfin nier på siste serie var Lund bare millimetere fra å være den første i historien til å skyte en perfekt innledende runde på Landsskytterstevnet og endte med 249 av 250 mulige poeng. Flere nervepirrende timer kunne hun puste ut, vel vitende om at hun skyter fra skive 1 i morgendagens kongefinale.

– Dette gikk helt etter planen. Det blir veldig spennende i morgen, men jeg vil helst ikke tenke så veldig mye på det nå kjenner jeg, sa hun til NRK etter at siste skudd var gått.

Nervepirrende avslutning

Én etter én bommet konkurrentene. Det var likevel knyttet stor spenning til om det kunne bli den første perfekte innledende runde i det siste laget. Tor Gaute Jøingsli så lenge ut som om han kunne prikke inn 250 poeng av 250 mulige, men feilet på siste skudd i knestående. Det betyr at også han endte på 249.

– Det var greit nok, sa en noe beskjeden Jøingsli da han fikk se sine siste ti skudd som alle var tiere.

Grunnet at Lund hadde flere såkalte «innertiere» vil likevel Jøingsli skyte fra skive 2.

– Det passer fint, da er det null press, sa Jøingsli og høstet latter fra publikum

Misfornøyd Sørli

Fjorårets skytterkonge Daniel Sørli var meget misfornøyd etter at han endte på 247 poeng. En noe trøblete stående med to niere skapte problemer for den regjerende mesteren.

– Det var ikke bra. Jeg gikk altfor hardt ut på første stå også ble jeg litt nølende.

– Kan du klare å bli skytterkonge nå?

– Nei, for jeg er to poeng bak. Jeg får håpe på orkan. Da får jeg finne noen tunge kuler som sikkert går bra.

Finalene i Landskytterstevnet, hvor både konge eller dronning og prinesse skal kåres, kan du følge på NRK1 og NRKs Nett-TV i morgen fra 18:10.