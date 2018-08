Holdt på å rote bort EM-gullet – trodde det var en runde igjen

Med 100 meter igjen av løpet, stakk han fra feltet og fikk luke ned til de nærmeste konkurrentene. Han hadde en luke på fem-seks meter, men da han nærmet seg målstreken, stoppet 17-åringen nærmest opp, og kikket seg til siden.

– Jeg skjønte ikke helt hva som skjedde, jeg synes de kom litt sent bak der. Det var ingen som nærmet seg. Jeg så et ett-tall på tavlen, og begynte å sakke litt av, sier Ingebrigtsen til NRK.

– Da tenkte jeg at det må være en runde igjen, sier han.

Fire hundredeler

Ingebrigtsen så seg til siden, og så at konkurrentene kom i bane to og tre. Derfor fikk han kastet fram brystkassen, og det holdt til EM-gull, fire hundredeler foran Marcin Lewandowski fra Polen. Jake Wightman tok EM-bronse på 3.28.25.

– Han bare venter på de andre, og så skjer det ikke noe. Så kommer han over mål og skjønner ingenting, sier Gjert Ingebrigtsen, som var nærmest rystet etter løpet.

SPURTET: Marcin Lewandowski spurtet mot slutten, og holdt på å snappe EM-gullet. Foto: John Macdougall / AFP

– Som skapt for Jakob

Henrik Ingebrigtsen mente at han og Filip sperret for konkurrentene, men Filip sperret samtidig for storebror Henrik. Da fikk han aldri kjørt gasspedalen i bånn, og spurten startet for sent.

– Jeg og Filip, den taktikken vi kjørte var som skapt for at Jakob skulle vinne. De andre måtte gå rundt på hele sisterunden. Jeg ventet på å gi flat pedal, men ble litt sperret inne, sier Henrik Ingebrigtsen.

– Det verste er jo at konkurrentene synes det er greit. De synes det er greit å bli slått av en 17-åring, sier Gjert Ingebrigtsen, som knapt trodde det han så.

– Jakob lagde det til et ordentlig løp. 3.38 er bra for å være et EM. Han får ikke noe gratis, og gjør jobben for hele gjengen. Jeg er ekstremt overrasket, men Jakob er ekstrem, sier Gjert Ingebrigtsen.

– Han kan vinne 5000 meter i morgen og. Han er ikke sliten, sier Gjert Ingebrigtsen!