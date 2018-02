Holder stafett-taktikken hemmelig: – En del av spillet

Tirsdag kveld ble det klart at Tarjei Bø, Lars Helge Birkeland, Johannes Thingnes Bø og Emil Hegle Svendsen utgjør Norges stafettlag.

Men hvem som går de ulike distansene vil ikke ledelsen avsløre to dager før øvelsen.

– Det kan jeg ikke si, sier landslagets skytetrener Siegfried Mazet.

– Thingnes Bø gikk en god tredjeetappe på miksstafetten, gjør det at dere tenker at det er hans beste etappe?

– Kanskje, kanskje ikke.

– Dere er hemmelighetsfulle.

– Nei, det er ikke så hemmelig. Men det er noen franske journalister som leser dere, og tyske journalister også. Så det er en del av spillet.

– Vet ikke hvem som bør gå

Mye tyder på at Lars Helge Birkeland og Tarjei Bø går de to første etappene i den rekkefølgen. Det store spørsmålet er hvem som får ankeretappen.

HEMMELIG: Siegfried Mazet er redd franske og tyske journalister skal plukke opp hvem som går hvilke etapper. Foto: Anders Rove Bentsen / NRK

– Jeg vet ikke hvem som bør gå. Jeg har tenkt masse på det, og blir ikke helt enig med meg selv. Det er så mange scenarioer der, sier Tarjei Bø.

Både Svendsen og Johannes Thingnes Bø holder kortene tett til brystet.

– Jeg vil gå tredje eller fjerde etappe, sier Thingnes Bø.

– Er det helt det samme hvilken du går?

– Ja, det er det, slår han fast.

– Noen må jo ta den siste etappen. Jeg er vant til å ha den fra før, og har mest erfaring sånn sett. Men gudene vet hva som funker best, sier Svendsen.

I Sotsji for fire år siden var det Svendsen som fikk ansvaret for ankeretappen. Han sprakk på siste skyting, og Norge endte på en fjerdeplass.

– Jeg er sugen på revansj. Det hadde vært godt med en skikkelig avslutning i OL, sier han.

Fourcade vil ha Thingnes Bø

Blant Norges største konkurrenter finner man Frankrike, med Martin Fourcade i spissen. Han er ikke i tvil når NRK spør hvem han vil møte på siste runde i stafetten.

– Vi har sett denne sesongen at jeg og Johannes sammen på standplass på siste skyting er den ultimate kampen.

USIKKER: Tarjei Bø vet ikke hvem som bør gå ankeretappen. Foto: Anders Rove Bentsen / NRK

Men franskmannen er kjent for sitt psykologiske spill. Derfor kjøper ikke Tarjei Bø den uttalelsen.

– Det kan være et spill for galleriet. Han er en luring. Jeg tror han vet du kommer til å si det til meg, og at vi tror det er svaret, sier Bø.

Et annet taktisk poeng før stafetten er nemlig hvilken etappe Fourcade selv skal gå.

– Vi vet ikke hvor de setter Fourcade. Forrige stafett gikk han tredje etappe. Vi vet ikke hva de gjør, de vet ikke hva vi gjør. Vi må bare være trygge på vårt valg, forteller Bø.