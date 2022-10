Fullroser Høgmo etter historisk seriegull: – En vanvittig reise

– For en kamp og for en statement dette er. Disse spillerne slutter aldri å imponere meg, sier Høgmo til svenske Discovery etter gullet.

– Jeg vil dedisere dette gullet til klubben, spillerne, lederne og til min familie, sier han videre. ​​​​​​

– Det er så jævlig sykt at vi greier dette denne sesongen, sier toppscorer Alexander Jeremejeff til Discovery.

4-0-seier i en kamp der uavgjort ville være nok til å sikre gullet - borte mot erkerivalen IFK Göteborg - var for Häckens del en perfekt måte å sikre Allsvenskan-tittelen på.

– Den jobben han har gjort er helt fantastisk. Han har løftet en klubb som ikke vinner så mye, sier Malmö-trener Åge Hareide til NRK.

KAN JUBLE: Per-Mathias Høgmo etter det historiske seriegullet i Allsvenskan. Foto: Adam Ihse / TT / NTB

Søndag kulminerte en eventyrlig 2022-sesong i seriegull for Per-Mathias Høgmo og BK Häcken. Nordmannen, som ble ansatt som trener da laget slet kraftig og var tabelljumbo i juni i fjor, har gjort noe få - om noen - hadde troen på:

Ledet de gule og sorte fra Göteborg til deres aller første Allsvenskan-tittel.

– Forrige sesong var det veldig mange skader, og vi solgte veldig mange spillere og kunne ikke stille med det samme laget en eneste gang. Det var en type krisehåndtering. Det var mye vanskeligere her enn i Djurgården, sa Høgmo til NRK om perioden da han tok over Häcken.

Han ble tidlig genierklært i Sverige, og Høgmos sjef mente at han kunne ledet selveste Real Madrid.

– Det er en vanvittig reise. Det er enormt det han har gjort. Han har løftet dem på imponerende vis, sier Morten Gamst Pedersen til NRK.

SLAPP JUBELEN LØS: Per Mathias-Høgmo og hans assistenttrener Martin Foyston etter at seriegullet ble sikret mot IFK Götebørg søndag. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

– Imponerende

«Gamsten» kjenner Høgmo og hans metoder bedre enn de fleste: Han spilte under Høgmos på U21-landslaget, i Tromsø og deretter på A-landslaget. Han er ikke overrasket over det Høgmo har fått til.

– Han er ekstremt god med mennesker. Han er veldig flink til å prate med og lytte til folk. Og så er han flink til å bruke erfaringen har. Han har prøvd mye, mislykkes og slått tilbake. Det er imponerende, sier Gamst Pedersen, og Hareide stemmer i.

Per-Mathias Høgmo Ekspandér faktaboks Alder: 62 Fra: Gratangen Spillerkarriere: Gratangen, Tromsø, IFK Norrköping Meritter (som spiller): Cupgull, 1986. Én A-landskamp for Norge Trenerkarriere: Gratangen, Tromsdalen, Tromsø, Fossum, Norge U15, Norge U16, Norge U17, Norge U19, Norges kvinnelandslag, Moss, Norge U21, Rosenborg, Djurgården, Norges herrelandslag, Fredrikstad, Häcken Meritter (som trener): Eliteserieopprykk, Moss, 1995. OL-gull, 2000. Allsvenskan-mester, 2022.

Forrige helg seiret Høgmo i den norske trenerduellen da de slo Åge Hareides Malmö 2-1 på hjemmebane. Hareide beskriver Høgmos Häcken som et lag det er ekstremt vanskelig å spille mot, og forklarer det slik:

– De har vært dyktige på spillerkjøp. Da vi spilte mot dem stilte de med åtte av nysigneringene, og de har vært med på å gi laget særpreg og fasong. De har løpskraft på midtbanen, er hurtige på topp og har sterke midtstoppere. Häcken har god struktur i laget og har åpenbart et godt treningsgrunnlag ettersom de har vært stabilt gode gjennom hele sesongen og hatt få skader.

Høgmo har med seg de norske spillerne Even Hovland, Tomas Totland og Lars Olden Larsen på laget.

– Vet hva han står for

Den utrolige Häcken-suksessen står i kontrast til det mange husker Høgmo best for her i Norge: Tiden som norsk landslagssjef.

– Det henger litt igjen, men Per-Mathias vet hva han står for. Han tør å skille seg litt ut. Han er ikke en som bare følger bjellesauen. Han hadde et kjempebra rykte før han tok over landslaget og det har han fortsatt i min bok, understreker Gamst Pedersen.

SJEFEN: Morten Gamst Pedersen og Per-Mathias Høgmo under en landslagstrening i 2013. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Høgmo ble ansatt som Norges landslagstrener i september 2013, men forlot jobben i november 2016. Under hans tid som landslagssjef sviktet Norge i kvalifiseringen til to VM og ett EM. Aftenposten kalte det «tre år med lidelse», mens TV 2-kommentator Øyvind Alsaker konkluderte med at arven etter Høgmo var «et landslag uten en klar identitet».

– Det man må se på er kunnskapen Per-Mathias har, og erfaringen han har som han tar med seg. Av og til er det dårlige erfaringer, men det kan også være nyttig, mener Hareide.

FRUSTERT: Det var lite som fungerte for Per-Mathias Høgmo som norsk landslagssjef. Her fortviler han under 1-2-tapet for Tsjekkia i Praha. Det ble hans siste kamp som landslagstrener. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Det er perioder i løpet av en trenerkarriere der ting ikke fungerer optimalt. Man gjøre gjøre det bra et sted og plutselig slite et annet. Det er sånn treneryrket er, sier han.

Tror på mer suksess

Hareide beskriver dem også som «sinnssykt sterke i overgangsspillet», noe som kommer fra grepene Høgmo har tatt på trening. Flere medier har skrevet om at han står med stoppeklokke og notatblokk på treningsfeltet og tar tiden på hvor fort laget skal omstille fra de vinner ball til de er i angrep.

– Det går fort i lengderetning og han har spillertypene som passer til det. Alle vet hva de skal gjøre når de vinner ballen. De vet hvor de skal løpe, hvor de skal slå pasningene og er rett og slett skikkelig strømlinjeformede i angrep. Det krever utrettelig øving, og man må få tid for å få det til.

KJENNER HVERANDRE GODT: Per-Mathias Høgmo og Åge Hareide har kjent hverandre lenge. Her avbildet under en landslagstrening i 2007, da Hareide var landslagssjef. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB

Häcken endte på 12. plass forrige sesong, men har bare tapt to ganger denne sesongen. Fra før har de en annenplass fra 2012 som sitt beste Allsvenskan-resultat.

De har i tillegg vunnet den svenske cupen to ganger - i 2016 og i 2019. Men nå får Allsvenskan-trofeet en plass i troféskapet. Nå tror Hareide tror på mer suksess for Häcken.

– De kan så absolutt etablere seg som et topplag så lenge de ikke blir kjøpt fra hverandre etter suksessen.