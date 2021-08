Hoelgaard til Trek-Segafredo

Vil protestere etter skandalekamp

Marseille vil prøve å få avgjørelsen omgjort etter at laget tapte 0-3 for Nice etter opptøyene som førte til at kampen ble stoppet i 90 minutter.



Kampen ble stoppet i det 76. minutt da Nice ledet 1-0. Marseille-stjernen Dimitri Payet ble truffet av en flaske, og etter at han kastet den tilbake mot Nice-supporterne, eskalerte det virkelig, og flere stormet banen.



Da kampen skulle settes i gang igjen, nektet Marseille å stille opp på grunn av sikkerheten for egne spillere. Det gjorde at den franske ligaen (LFP) ga seieren til Nice.



Ifølge Amazon vil Marseille ta grep for å få avgjørelsen omgjort, skriver nyhetsbyrået DPA.