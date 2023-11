Hoderystende til Skiforbundets Klæbo-løsning: – En gavepakke

– Det er så bra som det kan bli for hans del det. Det er en gavepakke, sier Iversen.

– Å få en standard representasjonsavtale nå, inn i sesongen, det tror jeg er en seier for dem, sier Northug.

De to trønderne har begge fulgt saken fra sidelinjen etter at Klæbo i april valgte å takke nei til landslaget. Etter langvarige forhandlinger har det endt med at skistjernen får en standard representasjonsavtale i vinter.

Det betyr at skiesset kommer til å bli behandlet likt som alle løpere som ikke er tatt ut på landslag – med kommersiell frihet mellom hver verdenscuphelg.

– Da kan han gjøre hva han vil mellom helgene og gå med landslagsklær i helgene. Da har han mulighet til å spikre et veldig bra sportslig opplegg dersom han ønsker det. Jeg tror han er fornøyd, sier Iversen.

– Jeg tror de først og fremst er glade for å ha landet en avtale, slik at de kan skyve bort og nå ha fokus på å ta poeng i verdenscupen og kanskje vinne verdenscupen sammenlagt, sier Northug.

Langrenssjef Espen Bjervig svarer slik på at Northug beskriver Skiforbundet som den tapende parten:

– Jeg må forholde meg til regelverket som ligger der. Det må for så vidt langrennskomiteen og utøvere også. Vi kan ikke på grunn av en enkelutøver begynne å endre hele regelverket vårt, men vi kan evaluere det og se hva som er en fordel fremover.

Flere mener Johannes Høsflot Klæbo går ut som den seirende part etter at han sikret seg en standard representasjonsavtale med Norges Skiforbund. Foto: Lise Åserud / NTB

– Et tap

Siden bruddet med landslaget, har Klæbo ved gjentatte anledninger kommet med kritikk av Skiforbundet, spesielt knyttet til verdier.

I høst har det også vært frem og tilbake, etter at langrenssjef Espen Bjervig bekreftet at saken var løst 13. oktober. To dager senere ble det kjent at Bjervig ønsket å gjenoppta forhandlingene.

Northug mener debatten har påvirket Skiforbundet negativt.

– Hele den debatten som har vært i media om kontrakten til Klæbo og forhandlingene har vært et tap. Det har dessverre vært dårlig kommunikasjon, fra de startet til de ble enige. Sånn er det selvfølgelig når du er utenfor landslaget og er en så stor profil som Johannes, sier han.

– Hva syns du om håndteringen til Skiforbundet i denne saken?

– Nei, jeg syns det har vært dårlig håndtert, jeg gjør det. Nå har jeg vært inne i sånne saker selv, og jeg sa vel også da at jeg ikke var imponert. Jeg sier det samme i dag, selv om det begynner å bli ti år siden, sier Northug, som takket nei til landslaget i 2014.

STUSSER: Petter Northug. Foto: NTB

Emil Iversen stusser også over forbundets håndtering.

– Det er vanskelig for oss som står på utsiden og ikke kjenner til noe, men det er vanskelig å skjønne at det kan være så mye frem og tilbake. Jeg er ganske tett på, men det virker veldig rart hele greia, sier Iversen.

– Hva kan Skiforbundet gjøre?

– Et nøkkelord er å kommunisere bedre og være tettere på. Det er noe å bite seg merke i, og det virker som de mer interessert i å prate med løpere på landslaget, sier han.

– Viser at man kan takke nei

I Skiforbundets fellesregler står det følgende: «Løpere som har avslått et tilbud om å delta på NSFs landslag, skal ikke tas ut av NSF til å representere NSF i konkurranser i den sesongen tilbudet om landslagsplass gjelder, med mindre det foreligger særlige omstendigheter.»

Lederen i langrennskomiteen, Torbjørn Skogstad, forklarte Klæbos unntak slik:

«Johannes ønsket å gjennomføre et annet samlingsopplegg en resten av laget, blant annet knyttet til høyde og ville derfor i begrenset grad være sammen med de andre på samling. Langrennskomiteen vurderte dette som god nok grunn til å gi unntak som NSFs reglement tillater.»

Uten unntaket, er det en regel som kunne stoppet Klæbo i å gå verdenscup. Men nå som han får gå, mener Iversen at avtalen er et bevis på at regelen ikke gjelder.

– Det viser tydelig at det er lov å takke nei til landslag, sier Iversen, som mener Klæbos avgjørelse ikke vil skade landslagsmodellen.

TROR PÅ LANDSLAGSMODELLEN: Emil Iversen er ute av landslaget denne vinteren, men har tro på landslagsmodellens fremtid. Foto: NTB

Petter Northug mener det er på tide med en modernisierning av landslagsmodellen.

– Kanskje det finnes en modell der det går an å være Johannes Høsflot Klæbo på hjemmebane og mer privat, men også en del av landslaget når det er sesong. Det går ikke med den modellen som er nå, mener han.

Bjervig: – Må finne en mellomløsning

Det ble tidligere i høst kjent at langrennssjef Bjervig gir seg i skiforbundet ved årsskiftet. Nå foreslår han en ny type avtale som skal gjelde utøvere som takker nei til landslaget.

– Det som skjer i år, med at Johannes takker nei til lag... På den ene siden får vi kritikk fordi systemet vårt er rigid. Når man gjør tilpasninger blir det også på en måte kritisert. Jeg tror man må finne en mellomløsning.

– Om Skiforbundet er den tapende part og dette er full seier for Johannes... Reglene ligger der jo, dette har vi diskutert fra dag én. Men begge parter ønsket å få til en mer langsiktig løsning, som vi ikke ble enig om.