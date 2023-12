NB! Nok en skrekkskade har rammet ishockeyen og vi advarer mot sterke bilder.

For det kunne endt fatalt for 19 år gamle Jonas Nyhus Myhre i eliteseriekampen mellom Lørenskog og Storhamar 30. november.

– Det er lettere å vinne i lotto enn å få en sånn skade som jeg har fått. Jeg har bare hatt ekstrem uflaks, sier Myhre til NRK.

Det var i duell med en Storhamar-spiller, at skøyta til motspilleren snek seg opp under beskyttelsen til Lørenskog-backen og skar opp høyre side av brystet hans.

– Jeg er egentlig heldig som ikke ble kutta i magen eller nærmere hjertet, det kunne jo gått mye verre, erkjenner 19-åringen.

Lørenskog-spilleren tar det likevel med et smil:

– Det er jo sånn som skjer i hockey – man er uheldig innimellom.

Sarpsborg Arbeiderblad kommenterte hendelsen først.

DYPT: Slik så kuttet ut før det ble sydd. Foto: Privat / NRK

– Jeg var forberedt på å gå ut og spille igjen

Hendelsen skjedde knappe to måneder etter at amerikanske Adam Johnson døde i Sheffield, da strupen hans ble skåret opp av motstanderens skøyte på isen.

I etterkant har en rettsmedisiner advart om at det er nødvendig å håndheve obligatorisk beskyttelse.

Men Myhre hadde beskyttelse, som skøyta klarte å komme innunder.

BESKYTTELSE TIL TROSS: Skøyta til motstanderen gikk under vesten til Myhre. Foto: Terje Haugnes / NRK

19-åringen sier han ikke forsto alvoret av skaden, og at han var klar for å bli lappet fort sammen igjen, for å fortsette kampen:

– Jeg var forberedt på å sy et par sting og så gå ut og spille igjen. Jeg har jo fått et kutt før og sydd. Det slo meg aldri at det var så alvorlig.

Myhre merket nemlig ikke hvor stort og dypt kuttet var ute på banen:

– Først merker jeg ikke så mye. Jeg kjenner bare at skøyta kommer opp i magen, men merker ingenting. Jeg fortsetter i et par sekunder og begynner å merke at nå er det noe galt her, forteller backen.

Så spurte han lagkameratene om de så noe blod.

– Da får jeg bare en sjokkreaksjon og de begynner å rope på lege, forteller han.

– Når skjønte du selv at det var alvor?

– Såret ble dekket over med en gang, så jeg så det ikke. På sykehuset var jeg helt «pæra», så jeg hadde fått i meg noe godsaker og skjønte ikke alvoret i skaden da heller. Jeg så bare et stort krater i brystet, sier Myhre og tenker seg om:

– Det var kanskje dagen etter, da jeg så gjennom bilder og videoer jeg hadde sendt på snap til gutta, at jeg så at dette var ganske alvorlig.

Myhre brukte halsbeskyttelse, som flere klubber har gjort obligatorisk etter dødsfallet til Johnson.

– Når man ser hvor fort gjort det er å få et kutt av en skøyte, så er selvfølgelig halsbeskyttelse livsviktig, mener 19-åringen.

VIL SPILLE: 19-åringen ville rett tilbake på isen, men må vente til februar neste år. Her fra en kamp i mars, da han spilte for Sparta. Foto: NTB

– De spurte om jeg hadde blitt knivstukket

På sykehuset skapte kuttet forvirring.

– De spurte om jeg hadde blitt knivstukket. Det hadde vært en slåsskamp i området samme dag, ler Myhre.

Legene forsto fort at såret var veldig dypt, og måtte dobbeltsjekke at kuttet ikke hadde gått inn til ribbein eller indre organer.

– Det er 13 sting utvendig og ett innvendig, sier Lørenskog-spilleren.

KNIVSTIKK?: Det kunne se sånn ut, men det var en skøyte som skar seg gjennom trøya til Lørenskog-spilleren. Foto: Terje Haugnes / NRK

19-åringen går glipp av store deler av sesongen og har ikke mulighet til å være med i U20-VM i Göteborg som starter 2. juledag.

Etter planen skal han være tilbake på isen i februar.

– Jeg var jo med i U20-VM i fjor, så forhåpentligvis hadde jeg fått muligheten til å spille i år også, men det skjer ikke nå. Det var selvfølgelig dumt at jeg mistet det, men jeg får i hvert fall julen her hjemme med familien. Jeg får vel heller dra ned og se på som tilskuer, så det er positive ting med begge deler egentlig, sier ishockeyspilleren med godt humør.

– Men karrieren er i hvert fall ikke over?

– Nei, det er ikke noe karrieretruende, sånn som jeg ser det, forsikrer Myhre.

VED GODT MOT: Jonas Nyhus Myhre tar skaden med et smil. Foto: Terje Haugnes / NRK