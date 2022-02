Hockeyprofil reagerer på idrettspresidentens uttalelser: – Det har ikke hun noe med

– Hvis idrettspresidenten skal begynne å bestemme hvor folk skal plassere pengene sine, så synes jeg at vi går den gærne veien, sier landslagsspiller Alexander Bonsaksen.

Uttalelsen kommer i kjølvannet av VGs sak om håndballprofil Christian O'Sullivans eierandel i det utenlandske spillselskapet Coolbet.

Idrettspresident Berit Kjøll kalte håndballprofilens investering «umusikalsk», selv om hun påpekte at det ikke var ulovlig å investere i slike selskaper.

Kjøll uttalte også at hun «ikke likte» investeringen, mens Kåre Geir Lio, president i Norges Håndballforbund, omtalte det hele som uklokt.

O'Sullivan valgte etter kritikken å selge sin aksjepost i selskapet.

Reagerer sterkt

Ishockeyprofil Bonsaksen reagerer sterkt på uttalelsene til idrettspresidenten.

– Han velger å kjøpe noen aksjer i et utenlandsk spillselskap, det må han stå fritt til å gjøre. Det er ikke sånn at han reklamerer for Coolbet, det er en helt annen sak. Hva han velger å investere i privat, det har ingen andre noe med, mener han.

TYDELIG BUDSKAP: Bonsaksen tok selv opp tematikken på Twitter. Foto: Skjermdump / Twitter

I en twitterpost ironiserer han over konflikten ved å påpeke at idrettspresidenten har en aksjepost i et lite destilleri i Hordaland som produserer gin og whisky.

– Idrett og alkohol hører ikke sammen, sies det… Nå må Berit selge seg ut av denne alkoholkrana fort som F…! skriver han og bruker emneknaggen #umusikalsk.

Altså det samme uttrykket idrettspresidenten brukte om Christian O'Sullivans aksjepost.

– Jeg setter det på spissen. Jeg har ikke noe med hvor hun plasserer sparepengene, akkurat som hun ikke har noe med hva O'Sullivan gjør med sine, forklarer han til NRK.

– Det er det jeg reagerer på, at de skal uttale seg om hva han skal gjøre med sine private penger, utdyper hockeyspilleren.

Avviser kritikken

Kommunikasjonsansvarlig i Norges idrettsforbund, Finn Aagard, mener Kjøll ikke forteller idrettsutøvere hva de skal gjøre med sparepengene sine.

– Hun har omtalt investeringer fra utøvere i utenlandske bettingselskaper som uklokt, sier han.

I Idrettsforbundets egne retningslinjer heter det blant annet følgende:

«Idretten skal ha en restriktiv holdning til samarbeidsavtaler med bedrifter som har en vesentlig del av sin virksomhet knyttet til salg av alkoholholdige drikke/ produkter».

Selv ser ikke Kjøll noen betenkeligheter ved at hun har private investeringer hos en alkoholprodusent.

IDRETTSPRESIDENT: Berit Kjøll. Foto: Heiko Junge / NTB

Idrettspresidenten påpeker at det er snakk om et lovlig gründerselskap i Norge, underlagt norske lover og regler, og at hun har gått inn med et lavest mulig beløp, nemlig 50.000 kroner.

– Jeg ser derfor ikke at en slik investering skulle være problematisk, verken med tanke på mitt tillitsverv eller retningslinjer for samarbeidsavtaler i idretten. Mitt standpunkt knyttet til servering av alkohol på idrettsarrangementer med barn og unge til stede er naturligvis ikke endret av den grunn.

– Pass på bjelken i ditt eget øye

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt understreker at han ikke kjenner til detaljene i Kjølls private investeringer. Han er likevel klar i talen:

– På generelt grunnlag vil jeg si at man setter høyere krav til både etikk og musikalitet for idrettspresidenter enn håndballspillere, kommenterer Saltvedt.

Sportskommentatoren mener idrettspresidenten ville bidra til harmoni i Idretts-Norge ved å selge seg ut av destilleri-virksomheten.

– Bonsaksen ironiserer jo over Kjølls uttalelser og setter det på spissen, men understreker jo et poeng som har vært bevisstgjort siden Bibelens opprinnelse: Pass på bjelken i ditt eget øye før du kommenterer flisen i din brors, avslutter han.