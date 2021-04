Ho starta opprøret som enda med OL-flytting fjor. No slår ho alarm igjen.

Wickenheiser er ingen kven som helst. I tillegg til å ha vunne fire OL-gull saman med Canadas hockeylag, er ho òg medlem av IOCs utøvarkomité.

Og i fjor var ho blant dei første som offentleg stod fram og meinte at OL ikkje burde arrangerast.

På Twitter hudfletta den tidlegare ishockeystjerna IOC, og meinte det var både ufølsamt og uansvarleg å insistere på at OL skulle arrangerast. Då vart det, som no, sagt at leikane skulle arrangerast uansett.

– Eg synest at IOC ved å insistere på at dette skal avviklast, og med slik overtyding, opptrer ufølsamt og uansvarleg, gitt situasjonen menneskja er i. Vi veit ikkje kva som skjer dei neste 24 timane, og slett ikkje i dei tre neste månadene, skreiv ho.

Få dagar seinare valde Canada, som første nasjon, å trekke seg frå leikane. Også Noreg valde å ikkje sende utøvarar til OL. 24. mars kom så den offisielle stadfestinga frå IOC og arrangørane i Tokyo på at OL blei utsett eitt år.

Wickenheiser på det canadiske laga. Ho tok til saman fire OL-gull saman med Canada. Foto: Scott Audette / Reuters

– Må takast av medisinske ekspertar

No åtvarar den canadiske OL-helten igjen mot sommarens gigantarrangement.

Ho har tatt ei medisinsk utdanning etter hockeykarrieren, og meiner det er feil personar som får ta avgjersla om OL skal arrangerast eller ikkje.

– IOC burde ikkje bestemme dette. Dette må bli bestemt av erfarne legar som har erfaring med pandemien, og som ikkje har noko å vinne eller tape, seier ho i eit intervju til canadiske CBC Sports.

– Denne avgjerda må takast av medisinske ekspertar, ikkje av store bedrifter.

Så langt har utfordringane stått i kø for arrangørane i sommarens OL. Leikane blei først utsett eitt år på grunn av koronapandemien. Japan er no inne i si tredje smittebølge, og landet har erklært krisetilstand i Tokyo og tre andre regionar for å få kontroll over situasjonen.

Helsevesenet i byen har også vore under ekstremt press som følge av auken i talet på smitta.

Wickenheiser stiller derfor spørsmål ved om det er trygt å arrangere leikane.

– Eg synest det er et greitt spørsmål å stille, seier ho.

– Det er nokre andre sitt land vi skal inn i. Dette er verkelege menneske som lever i krise, seier Wickenheiser.

John Coates, medlem av Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) og leiar av koordinasjonskomiteen for Tokyo-OL. Foto: BEHROUZ MEHRI

– Helse går alltid framfor

Ein annan OL-vinnar, den tidlegare svømmaren Melanie Schlanger frå Australia (gull frå OL i 2008 og 2012), støttar det synspunktet. Ho har også utdanna seg innan medisin etter at ho la opp.

– Velferd og helse for menneske går alltid framfor ei kva som helst sportshending, seier ho i eit radiointervju.

– For meg kjennest det ikkje riktig.

Trass i pandemien forsikrar likevel John Coates, medlem av Den internasjonale olympiske komité (IOC) og leiar av koordinasjonskomiteen for Tokyo-OL, at OL vil starte som planlagt 23. juli.

I ei videomelding kalla han Tokyo-leikane «dei best førebudde leikane nokosinne».

OL-minister Tamayo Marukawa. Foto: Pool / Reuters

Fleire problem

Alt har derimot ikkje gått på skinner.

Fakkelstafetten måtte bli avlyst i fleire byar på grunn av den aukande smitten.

Japan ligg dårleg an med tanke på vaksinering av befolkninga. Styresmaktene har brukt lang tid på godkjenningsprosessen og har berre godkjent Pfizer-vaksinen. Berre ein prosent av den japanske befolkninga er vaksinert.

OL møter også stadig større motstand på heimebane. Ifølgje meningsmålingar ønskjer no heile sju av ti japanarar at OL anten blir flytta eller avlyst.

Men går alt etter planen, inntar 11.000 utøvarar frå 500 land (pluss frivillige, mediefolk og funksjonærar) OL-byen i sommar. Mange av dei er frå land med svært høge smittetal, som Brasil og India.

Japan sa likevel nei til Kinas tilbod om å stille koronavaksinar til rådigheit for deltakarane i sommer-OL i Tokyo, men stadig fleire nasjonar ser no ut til å tilby sine utøvarar vaksine før dei drar.

De frivillige i Tokyo blir ikkje vaksinerte, og OL-minister Tamayo Marukawa har uttalt at sommarens OL vil bli gjennomført som om vaksinar ikkje er tilgjengelege. Ein vil leggje vekt på testing, munnbind, sosial distanse og å ha utøvarane i ei «boble».

Alle OL-utøvarar og deira nærkontaktar skal også koronatestast kvar eineste dag.

Publikum frå andre land enn Japan blir ikkje lovleg, og mykje tyder på det ikkje blir publikum under leikane i det heile tatt. Arrangørane har likevel ikkje tatt ei endeleg avgjerd enno.

OL skal etter planen begynne 23. juli og vare til 8. august. Paralympics begynner 24. august.