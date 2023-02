Hjernemysteriet

– Det er krise!

Reaksjonene har kommet som skudd fra hofta til Ola Lunde i flere tiår.

Han har sett alt; skyting på feil skive, bom på samtlige skudd og tårer når det svikter totalt.

– Plutselig treffer det dem. Så er de helt hjelpeløse, sier Lunde.

Tett på dramatikken gjennom flere tiår har NRKs ekspert på standplass forstått én ting. Mye sitter mellom ørene.

Ofte klarer ikke de som blir rammet å forklare hva som traff dem. De har jo øvd i tusenvis av timer.

Finnes forklaringen på dette mysteriet i hjernen?

KREVENDE OPPGAVE

– Presset bygger seg opp i løpet av en konkurranse, forklarer Johannes Thingnes Bø (29).

For den store eneren og de som jager bak, kan fem skudd skille suksess og fiasko hver gang de tar frem våpenet.

Du kan se det for deg:

Du kan ha rundt 170 i puls når du glir inn til skyting.

I løpet av få sekunder skal du få kontroll på puls, muskelskjelving, pust, hormoner og stoffer, som pumper gjennom kroppen din.

Når alt skal avgjøres skal du fra 50 meters avstand, i stående posisjon, treffe innenfor et område på 11,5 centimeter.

Én del av menneskekroppen kan gjøre deg klar for denne oppgaven.

Det er hjernen.

Opptil 1,5 kilo kan denne klumpen på innsiden av hodet vårt veie. Samspillet mellom 100 milliarder nerveceller i hjernen kan skape mesterverk. Men hjernen kan også bety trøbbel.

Presset i en stafett regnes som aller tøffest. Man kan ødelegge for andre.

KOLLAPSEN

– Den kanskje største utfordringen er å prøve å tenke på noe helt annet, sier Thingnes Bø.

Selv «forstyrrer» han hodet ved å tenke på en og en av de ulike oppgavene han skal gjennom før han skal skyte.

Den siste skytingen er tøffest. Mye av kreftene er brukt opp. Tanken på gull kommer snikende.

Da har også verdens beste misset totalt.

Hva gikk galt?

«Full av selvtillit» går jo egentlig igjen i beskrivelser av 29-åringen. I dette VM-rennet ledet han også med ett minutt og hadde allerede gull fra dagen før i bagasjen. Så kom en bom, en bom til og enda en bom. Gullet var kjørt.

– Jeg vet ikke om jeg kunne justert hodet eller tankesett på et annet vis, sier Thingnes Bø fire år senere.

Selv om han hadde de andre på gaffelen i fellesstarten, husker han det som en dårlig periode.

Nå har han det i bakhodet at det alltid er en fare for at det kan skje en ny kollaps. Han er overlegen for tiden. Likevel vet han at han plutselig kan ødelegge løp med en rekke strafferunder.

– Det er et fenomen. Vi er aldri trygge, sier Thingnes Bø.

Han fikk bevis for dette denne uken. Da klarte han nesten å ødelegge parstafetten. Etter en rekke bomskudd innrømmet han at han ble preget av stress. Likevel sikret han til slutt et nytt gull.

For å forstå hvorfor faren lurer, må man skjønne hvordan hjernen fungerer.

HJERNEN

– Det er mange grunner til en kollaps, sier Tomas Myklebust.

Det som skjer i hjernen, er hjemmebane for spesialisten i klinisk nevropsykologi.

– De gode skiskytterne er ekstra flinke til å bruke en spesiell del av hjernen, forklarer han.

Det er sjefen i hjernen han sikter til. Den gjør oss i stand til å fokusere og gjøre ting i rekkefølge.

Men evnene i den fremre delen av hjernen, den såkalte frontallappen, må trenes opp.

Så hva skjer egentlig før skuddet går av?

Frontallappen tar kontroll på pust og kropp. Den fokuserer også på skytingen. Signaler sendes til et område som planlegger hvilke andre deler av hjernen, som må involveres. Et senter i hjernen, motor cortex, omsetter deretter hjernesignalene til en bevegelse. Signalene sendes ut gjennom nervene til musklene. Det fører til at pekefingeren trekker i avtrekkeren.

– Dersom man sammenligner dem med normalbefolkningen, er skiskytterne sannsynligvis ekstremt gode på det å få kontroll på stress under visse øvelser, sier Myklebust.

– Men det er ikke sikkert de er gode til dette generelt i livet, legger han til.

Likevel påvirkes hjernen mer enn man tidligere trodde.

Det viser seg at et område i hjernen faktisk kan øke i størrelse, som følge av at man bruker mye tid på å øve på noe.

Og skiskytternes evne til å bruke hjernen på riktig måte, går det også an å måle.

ELEKTRISK AKTIVITET

– Jeg har null peiling. Jeg bare skyter, sier Sturla Holm Lægreid (25).

For to år siden ble han det nye stjerneskuddet. Inn i sin nye tilværelse i toppen dro han med seg meditasjon. Det er noe han fortsatt mener gir ønsket effekt.

Men hvordan hjernen hans egentlig fungerer under skyting, det aner han ikke.

– Det jeg prøver når jeg skyter, er å skru av hjernen og ikke tenke, sier Lægreid.

Forskjeller i hvordan hjernen fungerer i praksis så Harri Luchsinger, da han undersøkte hjerneaktiviteten til en gruppe skiskyttere og målte det mot langrennsløpere, under trening og skyting.

Han festet blant annet en hette med elektroder på hodet til utøverne. 32 punkter på hodet registrerte elektrisk aktivitet i hjernen. Da så man spesielt hvordan aktiviteten i den fremre del hjernene deres endret seg under skyting.

– Vi klarte å måle en forskjell, sier Luchsinger.

Nå er han NRKs skiskytterekspert, men under OL sist vinter var han utviklingssjef i Skiskytterforbundet.

Målingene til Luchsinger viste at skiskytterne klarte å fokusere bedre på det de skulle, enn langrennsløperne. Den elektriske aktiviteten i fremre del av hjernen var av et annet kaliber. Noe var trolig automatisert blant skiskytterne.

Langvarig erfaring med skyting ga en effekt i hjernen.

– Det var også interessant at aktiviteten i frontallappen i hjernen ikke sank etter harde intervaller på tredemølle, sier idrettsforskeren.

Studien tydet dermed på at hverken langrennsløperne eller skiskytternes evne til å fokusere ble veldig påvirket av tøff fysisk belastning.

Samtidig tror han fortsatt det er hull i vår kunnskap om samspillet mellom hjerne og kropp.

Det er når presset er størst at dette samspillet settes på den ultimate prøven.

OPPVISNING

– På stående skyting er det som du har en parasitt i hodet. Så tar du feil beslutning, sier Norges skytetrener Siegfried Mazet,

Franskmannen har trent sportens største mestere. Han understreker at det er på den siste skytingen man «får det» eller ikke.

Kontrastene kan bli enorme, spesielt på det siste skuddet.

7,5 sekunder brukte Tarjei Bø (34) på å få ned de fem blinkene, under VMs aller siste skyting for ti år siden. Rivalen Martin Fourcade ble sendt ut av gullkampen på det aller siste skuddet.

I boken «Norske vinnerskaller», satte Bø ord på hva han tenkte under gulløpet. Han skulle vise alle, også publikum, hvor rå han kunne være til å skyte.

– Jeg visste at jeg måtte skyte raskere og fylle alle blinkene, for å slå de andre, på grunn av problemene, sier Bø.

Problemene skyldtes en alvorlig twar-bakterie før sesongen. Det lange avbrekket førte imidlertid til at han fikk trent mye på rask skyting. Det betydde alt den dagen.

– Selvtillit er alfa og omega, fastslår han.

Tvil er derimot trusselen.

PSYKEN

12–13 sekunder er den maksimale tiden et menneske kan stenge ut alle andre forstyrrelser. Det forteller Anders Meland.

Eksperten i idrettspsykologi henviser til funn i en anerkjent rapport fra Microsoft. Den så på trender og hvordan vanlige folk påvirkes av hektiske digitale liv.

Meland påpeker at hjernen under skyting derfor blir sårbar for forstyrrelser hvert tiende sekund.

– Det er et sårbart system i utgangspunktet. Det er derfor det blir gøy når mennesker er involvert, sier Meland.

Han har jobbet med blant annet jagerpiloter i luftforsvaret i en årrekke. Nå nyter Norges idrettshøgskole, Olympiatoppen og Oljefondet godt av erfaringen hans.

– De aller fleste gull vinnes med ekstremt mange følelser og tanker. Det handler om å håndtere seg selv med mye tanker og forstyrrelser, sier Meland.

Vår oppmerksomhet styres nemlig av to systemer.

Det ene, kalt det blå systemet, har evnen til å holde tanker og forstyrrelser unna. Det får deg til å holde fokus på det du skal.

Det andre, kalt det røde systemet, består av en radar som er påskrudd hele tiden. Den plukker opp alt rundt oss, også våre tanker.

Men et «tredje» system kan nå være i ferd med å bli oppdaget av forskere.

– Jeg tror vi er på sporet av to måter å bruke det blå systemet. Å holde fokus, uten å bruke krefter på at vi skal gjøre det, kan være en bedre løsning over tid, sier Meland.

De har testet det ut i studier på jagerpiloter.

– Men innen idretten har vi bare testet dette på enkeltutøvere, sier Meland.

Han har blant annet jobbet med skiskytteren Sturla Holm Lægreid, for å lære ham metoder utenfor standplass.

– Vi bruker lang tid med utøverne for å få dem til å skjønne at tanker vil komme under press. Da må man ha strategier for å håndtere dem, sier Meland.

Han påpeker at jo mer press utøverne opplever, jo kraftigere blir nettopp radaren. De som har skjønt dette og bare fortsetter å skyte, har en fordel.

– De som er veldig gode på det blå systemet klarer å dempe radaren en periode når de er konsentrert om noe. Noen kan bli absorbert av det de holder på med og ikke bli affisert av noen rundt dem, sier Meland.

Men å legge opp til at du ikke skal bli forstyrret regnes som en dårlig strategi. Den er risikabel.

For å få frem følelsen av at det kun er deg og blinken som trer frem mot en uklar bakgrunn, er den mest energikrevende øvelsen hjernen utfører. Når hjernen stenger ute alt annet er det plass til lite annet.

– Dersom man slipper gjennom tanker, som forstyrrer dette, kan blinken bli nærmest uklar, sier Meland.

Da kan også fryktsenteret i hjernen ta over kontrollen.

FORTVILELSEN

Noen ganger merker hun presset på hele kroppen.

– Det er ingen tvil om at det som skjer mellom ørene kan påvirke hvordan du føler deg i kroppen, sier Ingrid Landmark Tandrevold (26).

Man kan likevel lure på om hun har blitt like fortvilet som sin svenske konkurrent.

Mona Brorsson (32) hørte jubelen fra hjemmepublikummet, der hun kom alene inn på siste skyting. Aldri hadde hun vært på pallen før, men denne marsdagen for fire år siden skulle hun skyte om VM-gull.

– Tankene begynte å løpe i vei, forklarte Brorsson til Expressen etter rennet.

Hun tenkte på familie og venner på tribunen. Tankene dreide seg om alt annet enn skytingen. Det var rett og slett umulig å stoppe det.

– Uff, konstaterte Lunde og mente han så en tåre allerede på standplass.

Fire svarte blinker sto igjen.

Problemet kommer ofte dypt innefra hjernen når det smeller for drevne konkurransemennesker.

Hvor kommer trusselen fra?

Godt beskyttet i hjernen ligger det lille området kalt Amygdala. Det kan skape så mye uro og angst, at det tar over kroppen.

Egentlig skal det gi signaliser om at noe er farlig.

De har jo øvd så mye på dette at selve skytingen egentlig ikke er farlig. Likevel må alt rasjonelt noen ganger bare gi tapt.

– Frykt og følelser er den største trusselen mot gode prestasjoner, i alle fall i øvelser som skyting der du må ha ro og fokus, sier Myklebust.

Det finnes likevel noen som er helt rå på å stenge alt ute og kvele frykten.

DEN RÅESTE

Spesielt én i det norske laget blir umiddelbart trukket frem.

Sturla Holm Lægreids våpen er å se for seg at ti ulike ting kan skje på forhånd. Det skal gjøre at han ikke blir satt ut av noe.

– Hans kapasitet til å avvise stress og det som skjer rundt ham er best. Johannes er god, men den beste til dette er Sturla, sier skytetrener Mazet.

Selv mener Lægreid at det blir mye enklere, når man klarer å stenge tankene ute. At man bare tenker på det å treffe blinken.

– Men dersom man får de tankene blir skiskyting kjempevanskelig, sier Lægreid.