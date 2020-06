Hjernehinnebetennelsen ødela to år for Caroline (33): – Som å ha piggtråd rundt hodet

Nemlig et to år langt mareritt som følge av hjernehinnebetennelse.

– Det er som å ha piggtråd rundt hele hodet, som strammes kontinuerlig, som det er elektrosjokk på og som det brenner samtidig. Øynene «stikker av», man ser ingenting når man er sliten, og det er vondt å åpne øynene stort sett hele tiden. Det er til og med vondt å høre, sier Martens, når hun forklarer de verste smerteperiodene som følge av hjernehinnebetennelsen.

For 33-åringen har opplevd svært mye motgang gjennom karrieren – attpåtil i en tid hun selv mener var hennes beste år som golfspiller. I Norge var hun en av de mest lovende spillerne bak Suzann Pettersen.

Mer om det litt senere.

I dag fremstår hun ikke bitter for noen ting. Hun leker likevel litt med tanken om hva som kunne vært skjebnen hennes på golfbanen, dersom hun hadde vært skånet for skader og sykdom.

Men Martens har blitt mamma til lille Magnus (tre og en halv måned gammel) og smiler nærmest om kapp med sola når hun forteller at hun gjør et aldri så lite comeback under golfturneringen i NM-veka på Hamar denne helgen.

NY HVERDAG: For Caroline Martens, her i hagen med sønnen før NM på Hamar. Foto: Tobias Prosch Simonsen / NRK

Vil ha med seg sjekk hjem

Det har imidlertid ikke blitt mye trening. Hun har gått én 18 hullsrunde og spilt ni hull to ganger. Noe mer har det ikke blitt tid til – hun ammer, skifter bleier og alt annet enn å spille med den tiden hun har til rådighet.

Så hvordan skal dette gå i NM?

Torsdag og fredag blir brukt til kvalifiseringsspill til finaledagen lørdag. Da går utøverne kvinne mot kvinne og mann mot mann fra åttedelsfinale til finalen som sendes på NRK1 og NRK.no fra klokken 16:00-19:00.

– Jeg gjør mye bra, golfen sitter dypt inne i porene i kroppen. Jeg gjør masse bra der ute på banen. Jeg hadde vært redd for å møte meg selv i match, faktisk, sier Martens og smiler.

– Vanligvis hadde jeg sagt at jeg ikke stiller i en turnering uten at jeg tror jeg kan vinne. Det er første gang nå. Men de premiepengene luktet godt og er en av grunnene til at jeg stiller. Jeg håper å kunne klatre litt oppover på resultatlistene og ta med meg en sjekk hjem.

På Golfforbundets nettsider står det at en førsteplass gir 65.000 kroner rett i lomma. Andre-, tredje-, fjerde,- og femteplassen gir henholdsvis 52.000, 34.500, 17350, og 6500 kroner.

Mange år med trøbbel

Men selv om livet er godt nå, har det vært mer frustrasjon enn glede over det som har skjedd med karrieren hennes de siste syv årene. Den har vært preget av dype bølgedaler. Etter å ha studert ved universitet i USA frem til 2009, fant hun ut at det golf hun skulle satse på. Martens trodde hun hadde en lysende karriere foran seg.

KLAR FOR NM: Caroline Martens, her i intervju med NRK. Foto: Tobias Prosch Simonsen / NRK

Allerede i 2013 kom den aller første utfordringen.

Hun forteller at det ble oppdaget begynnelsesstadiet på livmorhalskreft. Samme uke gikk hun også gjennom et tøft samlivsbrudd. Samme år fikk hun begge skuldrene ut av ledd.

Etter syv måneder med operasjoner fungerte hun normalt igjen.

Nedturene i 2013 ble avløst av to gode år. Hodet var på rett sted. Hun hadde fått motivasjon av motgangen, forteller hun engasjert. Martens følte hun spilte bedre og bedre. Men om 2013 var vanskelig, har de siste tre årene vært blytunge golfmessig.

– Før sesongen 2016 var jeg god, jeg levde av å spille golf, tjente greit og hadde gode sponsorpenger.

Legene fikk panikk i Spania

Men i 2016 ødela en brukket ankel og en lang rehabiliteringsprosess sesongen.

I 2017 inntraff situasjonen som var aller verst. Det startet under en turnering i Marokko. Hun ble matforgiftet og selv om hun ikke følte seg helt på topp og trodde det verste var over, reiste hun videre til ny turnering i Spania uken etter.

Hun følte seg «bøtte dårlig», som «en influensa ganger tusen», men hadde – til tross for at legen ba henne ta det med ro – bestemt seg for å konkurrere.

– Jeg var på cirka på tiendeplass om jeg husker riktig, etter runden på lørdag. Men da jeg

SHOW I HAGEN: Caroline Martens viste frem nærspillet for NRKs fotograf og satte etter hvert ballen rett i bøtta i egen hage. Foto: Tobias Prosch Simonsen / NRK

våknet søndag kunne jeg knapt bruke øynene. De hadde «stivnet». Nakken var stiv. Jeg kunne ikke bevege noen av delene. Da skjønte jeg at det var kjempealvorlig, sier hun – om det som senere skulle vise seg å være både viral og bakteriell hjernehinnebetennelse.

– Jeg gråt mest fordi jeg ikke fikk stille til start på søndagen. Jeg trodde jeg kunne vinne. Men da legen så meg, fikk han panikk. Jeg ble kastet i ambulanse og kjørt til sykehuset. De skjønte også alvoret der. Så ble jeg liggende på isolat i 8 dager før jeg ble hentet hjem og kjørt direkte på Bærum sykehus for ytterlige 5 uker.

Senter reddet livet

Hjernehinnebetennelsen var et stort problem i to år. Hun hadde vondt overalt og måtte lære seg hvordan håndtere dem, få energi, hvordan spise, sove, hvile og vaske håret.

Det var altså først i fjor hun kunne kalle seg frisk igjen. Hun går så langt å si at senteret hun ble behandlet på reddet livet hennes.

– Det var en rar hverdag. Du kan føle deg som en 90-åring enkelte dager. Men sakte, men sikkert lærer du deg de tingene som du hadde tatt for gitt fra før, på nytt. Sommeren i 2019, da kjente jeg endelig igjen på hvordan det var å være menneske.

2020 har uansett vært et eneste jubelår for Martens og familien. For noen måneder siden ble hun mamma til lille Magnus. Golfen er ikke lengre det viktigste. Men under NM stiller hun opp – og ikke helt uten en baktanke.

– Jeg elsker golf og har ikke klart å forsone meg med at jeg er helt ferdig. Det føles ikke som om jeg vil legge køllene på hylla ennå. Jeg tenkte at NM kunne være en anledning for meg å se om dette fortsatt er gøy, sier hun.