I dag takker vi av dronningen vår👑 Ikkje bare en vanvittig god keeper, men også en helt rå idrettsutøver og lagspiller. Du har satt standarden både på og utenfor banen med din profesjonalitet, vinnermentalitet og iver etter å hele tiden bli bedre. Takk for alle gode minner og enorme prestasjoner. Du vil bli savnet! I kveld er din kveld @ingridhjelmseth 🌟 Den skal nytes! #STERKERESAMMEN