Søndagens VM-gull er 30-åringens tredje gull i Nove Mesto og hans 20 VM-gull i karrieren.

– Det har gått radig med VM-gull de siste to årene og jeg har tatt voldsomme jafs. Å komme på 20 er en slags minidrøm, sier Thingnes Bø til TV 2.

Stryingen har vunnet åtte VM-gull og tatt 14 av 14 mulige VM-medaljer i de siste to mesterskapene.

– Mesterskapets konge gjør det igjen, når han må på siste, utbrøt NRK-kommentator Jann Post da Thingnes Bø skøt feilfritt på siste stående og gikk ut i tet på sisterunden.

Serien som sikret VM-gullet - Bilder fra TV2 Du trenger javascript for å se video.

Stryningen kom alene inn på oppløpet i Nove Mesto foran en fullsatt VM-stadion med 40.000 tilskuere og bukket til de fremmøtte før han gikk over målstreken til sitt tiende individuelle VM-gull i karrieren.

VM-KONGE: Johannes Thingnes Bø tok karrierens 20 VM-gull på søndagens fellestart. Foto: BILDBYRÅN

Dermed skriver Thingnes Bø seg inn i VM-historien med gullskrift.

Nå står 30-åringen med like mange VM-gull som skiskytterlegenden Ole Einar Bjørndalen. Ingen har flere VM-gull i skiskyting på herresiden enn den norske duoen.

Bø-taktikk fra start

Verdenscupleder Thingnes Bø har sin største styrke i langrennssporet og satte umiddelbart fart fra start og sørget for at det ble stor strekk i feltet på 30 løpere.

Kun storebror Tarjei Bø, Martin Ponsiluoma, Vetle Sjåstad Christiansen og Émilien Jacquelin klarte å følge tempoet til Thingnes Bø, som dermed fikk en luke ned til resten av feltet inn til første skyting.

– Det er helt tydelig at Johannes og Tarjei har snakket sammen. De bytter på å dra, sier NRKs skiskytterekspert Torgeir Bjørn om Bø-rykket på førsterunden.

HEIAGJENG: Det norske kvinnelandslaget heiet frem de norske herreløperne underveis på søndagens fellesstart.

Likevel gikk franske Quentin Fillon Maillet ut i tet etter første skyting etter en lynrask og feilfri skyting. Kun Tarjei Bø leverte feilfritt av de norske og gikk ut som nummer to, mens både Thingnes Bø, Sjåstad Christiansen og Sturla Holm Lægreid fikk en strafferunde hver.

Thingnes Bø gikk ut på en 15. plass, 24 sekunder bak ledende Fillon Maillet etter første skyting, men gikk en sterk andrerunde og gikk nærmest samtidig inn på standplass som tetgruppen.

På den andre skytingen skjøt Bø-brødrene feilfritt og gikk dermed ut som nummer fire og seks etter to av fire skytinger.

Latvisk medalje

Så tok Thingnes Bø et langt steg mot VM-gull etter fullt hus på første stående og gikk ut alene i tet, mens både Tarjei Bø og Fillion Maillet måtte gå en strafferunde.

Latviske Andrejs Rastorgujevs fulgte nærmest fem sekunder bak, men gikk en sterk tredjerunde og skøt for medalje på siste skyting.

Der skøt Thingnes Bø feilfritt og hadde ingen problemer med å gå inn VM-gull.

– Det var en drøm. Jeg hadde sett for meg å skyte alene på skive en på siste stående. Jeg trodde dette kom til å gå fint og det gjorde det, sier Thingnes Bø til TV 2.

Rastorgujes vartet opp med nok en feilfri serie og gikk inn til en sensasjonell sølvmedalje. 35-åringen har kun to pallplassen i karrieren fra før.

PALLEN: Johannes Thingnes Bø øverst på pallen foran latviske Andrejs Rastorgujev og Quentin Fillon Maillet. Foto: BILDBYRÅN

Franske Fillon Maillet tok bronse da Tarjei Bø bommet en gang på siste stående.

– Jeg er egentlig ikke skuffet over egen prestasjon, det var bare at de to foran hadde sin beste dag i kanskje i hele år, sier Tarjei Bø til TV 2.