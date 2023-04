Historiske Haaland tangerte scoringsrekorden i Premier League: – Best i verden

Kampen pågår fortsatt.

Søndagens kamp startet med et brak da City fikk straffespark allerede etter to minutter da Julian Alvarez ble lagt i bakken av Tim Ream.

Fra ellevemeteren var Erling Braut Haaland sikker som banken og sendte City i ledelsen.

– Best i verden

Fulham-keeper Bernd Leno gikk riktig vei, men Haalands straffe var av det meget gode slaget og snek seg inn helt nede ved stolperota. En fin måte for nordmannen å slå tilbake på etter straffebommen i Mesterligaen mot Bayern sist.

– Nå er han best i verden, sa en entusiastisk Viaplay-kommentator Eivind Bisgaard Sundet etter 1-0-scoringen.

Likt med legender

Målet var Haalands 34. ligamål denne sesongen. Han tangerer dermed Premier Leagues målrekord på én og samme sesong.

Nå er nordmannen likt med spisslegendene Andy Cole (Newcastle, 1993-94) og Alan Shearer (Blackburn, 1994-95), som også scoret 34 mål, riktignok i en 42-kamperssesong.

Den norske landslagsspilleren har allerede slått rekorden for flest antall mål i en Premier League-sesong med 38 kamper. Mohamed Salah hadde rekorden før Haaland passerte ham tidligere i sesongen.

Etter et kvarter med City-overtak slo Fulham uventet tilbake da Carlos Vinícius hamret inn 1-1 etter en kontring.

Ti minutter før pause tok City tilbake ledelsen. Julian Alvarez fikk ballen på 25 meter og bestemte seg for å klinke til. Det angrer han ikke på, for argentineren fikk et kjempetreff og hamret ballen i mål på vakkert vis.

Stillingen er 2-1 til City ved pause. Seier gjør at de lyseblå vil innta tabelltoppen i Premier League for første gang siden februar.

Haaland er dermed på god vei mot sin første Premier League-tittel. De lyseblå har vunnet ligaen fire av de fem siste sesongene.