Historiske Cavendish tror karrieren er over

Norris slapp lagkameraten forbi – Piastris første F1-seier

McLarens Lando Norris (24) var sulten på seier, etter å ha vunnet gårsdagens kvalifisering i Ungarn.

Briten lå lenge godt an, men det gjorde også lagkameraten Oscar Piastri (23). Australske Piastri hadde aldri vunnet et Grand Prix-løp før, og McLaren ga klar beskjed om at unggutten skulle slippes forbi.

«Vær så snill, gjør det nå», lød det fra McLaren-leiren med to runder igjen.

Norris hørte til slutt på lederne, og Piastri kjørte inn til sin første Formel 1 seier.

– Det må jo være en seier med bismak, kommenterte Henning Isdal på V Sport 1.

– Det er en fantastisk dag for oss som et lag. Han fortjente seieren i dag, sa Norris etter at han ga fra seg førsteplassen.

– Laget spurte meg om å gjøre det, så jeg gjorde det, svarte han på spørsmål om han ønsket å slippe Piastri forbi.

Vinneren sa følgende etter sin første seier:

– Det er veldig spesielt, jeg drømte om denne dagen som barn. Det var litt komplisert på slutten, men jeg vil takke laget.

Han var likevel litt usikker på om Norris ville slippe han forbi.

– Litt selvfølgelig. Man blir litt nervøs, men det var godt gjennomført av laget. Jeg la meg i riktig posisjon fra start, men oppnådde ikke helt den farten jeg ønsket, sa han til arrangøren.

Max Verstappen (24) lå også lenge godt plassert, men mistet nesten kontroll over bilen, da han krasjet med Lewis Hamilton (39) med sju runder igjen. Halve bilen fløy i været, men nederlenderen fikk kontroll på bilen. Han endte til slutt på en femteplass.

Hamilton og Mercedes sikret tredjeplassen, foran Ferrari og Charles Leclerc (26) på fjerdeplass.