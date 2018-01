Forholdet mellom nabostatene Sør-Korea og Nord-Korea mykes opp før vinter-OL.

Torsdag kom de kvinnelige nordkoreanerne som skal danne et felles OL-lag i ishockey med spillere fra Sør-Korea til Seoul.

Innen kort tid skal spillerne fra disse to landene trene sammen.

Nord-Korea bidrar med tolv spillere til det felles ishockeylaget og ti øvrige OL-deltakere i andre grener: tre langrennsløpere, tre alpinutøvere, to skøyteløpere og to kunstløputøvere.

Les: Nord-Korea sender 22 utøvere til OL

Det lukkede landet vil også sende 24 trenere og ledere til de olympiske vinterlekene som arrangeres mellom 9. og 25. februar.

Spillerne fra de to lagene skal snart starte felles treninger. Foto: Stringer / Reuters

Langvarig konflikt

Bildene av de nordkoranske hockeyspillerne som ankommer Seoul, er smått historiske.

De to landene har vært i konflikt med hverandre siden Korea-krigen i 1950. Det har flere ganger vært gjort forsøk på å gjenforene de to landene, men forholdet mellom de to naboene har vært mildt sagt anspent.

Nå skal de marsjere sammen inn under åpningsseremonien i vinter-OL.

Landene har også blitt enige om at sørkoreanske skiløpere skal trene sammen med sine nordkoreanske kollegaer på et skianlegg i Masikryong nord for grensen.

Der planlegger de også en felles kulturell markering på det berømte fjellet Kumgang.

De tolv representantene fra Sør-Korea er de første som reiser på et offisielt besøk til nabolandet på nærmere to år, ifølge det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap.

– En lang reise

Det hele startet da Nord-Koreas sportsinteresserte leder Kim Jong-un i sin nyttårstale sa at de vurderte å sende en delegasjon til lekene.

IOC var deretter ikke sen med å godkjenne at Sør- og Nord-Korea kunne stille med et felles ishockeylag for kvinner.

– Dagen i dag markerer en milepæl på en lang reise, sa IOC-sjef Thomas Bach.

Bakgrunn: Vinter-OL smelter iskald Korea-konflikt

IOC-president Thomas Bach sammen med delegater fra Nord- og Sør-Korea i Lausanne. Foto: Pierre Albouy / Reuters

.