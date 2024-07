Sist gang den franske hovedstaden var vertskap for De olympiske leker, konkurrerte 135 kvinner av totalt mer enn 3000 idrettsutøverne. En deltakerandel på rundt 4,4 prosent.

Men de siste årene har arbeidet mot likestilling, på og utenfor banen, fått økt momentum i den olympiske bevegelsen, ifølge Den internasjonale olympiske komité (IOC).

Det har resultert i et rekordhøyt antall kvinner som konkurrer, med en ny rekord på 48 prosent i Tokyo 2020.

– Vi er i ferd med å feire et av de viktigste øyeblikkene i kvinnenes historie ved De olympiske leker, og i idretten generelt, sier IOC-president Thomas Bach.

De norske håndballjentene kan juble både for likestilling og seieren mot Sør-Korea tirsdag. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Historisk OL

Og i år – mer enn ett århundre etter at kvinner først deltok i OL – er antallet kvinnelige idrettsutøvere i for første gang likt mennene.

– Det betyr veldig mye. Det er jo et arbeid vi har vært veldig opptatt av, og i vår tropp er det 47 prosent kvinner, sier den norske idrettspresidenten Zaineb Al-Samarai.

Den norske OL-troppen i år består av 109 utøvere. Av disse er 51 kvinnelige og 58 mannlige utøvere.

Antall kvinnelige utøvere i OL gjennom historien. Foto: IOC

OL i Paris er også de første lekene hvor utøvere med barn har fått sitt eget oppholdsrom – et så kalt «nursery room» for de minste barna.

For første gang finnes det også et eget rom hvor mødre kan amme.

En lang vei mot likestilling

Kvinner deltok for første gang i OL i 1900 i Paris, men kun i tennis og golf.

Siden den gang har kvinner gradvis fått tilgang til flere idretter. I 1912 ble svømming inkludert, og i 1928 fikk kvinner delta i friidrett.

Men helt frem til 1976 holdt kvinners OL-deltakelse seg under 20 prosent av det totale antallet konkurrenter.

På dette arkivbildet fra 1924 konkurrerer den amerikanske stuperen Elizabeth Becker under stupekonkurransen for kvinner ved OL i Paris. Hun vant gullmedaljen. Kun drøye 4 prosent av utøverne var kvinner i 1924. Foto: AP

Utrolig nok tok det helt til 2012 for kvinner å få delta i samtlige arrangementer på OL-programmet

Spoler vi frem til 2024, finnes det faktisk en egen disiplin hvor kun kvinner deltar, nemlig i rytmisk gymnastikk.

IOC har også omorganisert sendeskjemaet slik at kvinnearrangementer vil gå i beste sendetid. Mens Olympic Broadcasting Services har økt antallet kvinnelige kommentatorer til 40 prosent av totalen.

OL i Paris vil også være det første til å ha en kvinnelig avslutningsseremoni, hvor kvinnenes maraton vil være det avsluttende arrangementet.

Zoe Verge-Depre forbereder seg på å serve i sandvolleyballkampen for kvinner mellom Latvia og Sveits under De olympiske leker i Paris 2024. Foto: Mauro PIMENTEL / AFP

Men kvinner er likevel underrepresenter i den totale OL-sammenhengen.

Kvinner er fortsatt underrepresentert i styrerommet så vel som blant trenerstaben. Det har heller aldri vært en kvinnelig president i IOC, og bare en tredjedel av IOCs eksekutivkomité er kvinner.

– Likhet er én del av likestilling, men det er ikke likestilling, sa Michele Donnelly, førsteamanuensis i idrettsledelse ved Brock University, som spesialiserer seg på likestilling i OL, til CNN Sport.

Nytt initiativ: Barnehage for deltakere med barn

Likevel kan IOC skimte med enda en banebrytende nyhet for OL i Paris 2024, nemlig innføringen av en egen barnehage.

Village Nursery, som åpnet sist uke, er ment å gjøre det lettere for utøvere med familier å delta i lekene.

Allyson Felix, en amerikansk friidrettsstjerne og medlem av IOCs utøverkommisjon, var en sterk stemme i prosjektet. Som for øvrig er sponset av barnepleiemerket Pampers.

Allyson Felix feirer andreplass på 400 meter for kvinner sammen med datteren Camryn på det amerikanske OL-uttaket i 2021. Foto: Ashley Landis / AP

Felix' avgang fra Nike i 2019 skapte betydelig oppmerksomhet og satte søkelys på hvordan kvinnelige idrettsutøvere blir behandlet. Spesielt når det gjelder graviditet og morskap.

Stadig flere idrettsutøvere fortsetter nemlig karrieren etter å ha stiftet familie.

I går kom sjokkavsløringen om at den egyptiske fekteren Nada Hafez har deltatt i OL gravid i syvende måned.

– Det som for dere så ut som to utøvere på podiet, var faktisk tre. Det var meg, motstanderen min, og min kommende lille baby, skriver egypteren på sin Instagram.

– Et viktig signal fra IOC

Bare blant de norske håndballjentene har syv av spillerne barn.

Veronica Kristiansen fødte sitt første barn i juli i fjor, og OL i Paris er det første mesterskapet hun deltar i som mamma.

– Tilrettelegging er jo kjempebra. Det er jo selvfølgelig veldig bra for de som trenger det og vil ha det, sier Kristiansen til NRK, etter seieren mot Sør-Korea i gruppespillet.

Norges venstreback og nybakt mamma Veronica Kristiansen under kvinnenes kamp mot Sør-Korea under OL i Paris. Norge vant 26-20. Foto: Damien MEYER / AFP

Det nye banehage-tiltaket betyr at utøvere kan bestille private eller delte avtaler på anlegget. Her har de tilgang til private områder for amming, en familielounge for lek og et stelleområde.

– Det er et utrolig viktig tiltak for å beholde kvinnene våre lengre, det å få lov til å både være mamma og utøver, sier Al-Samarai.

Idrettspresident Zaineb Al-Samarai har tatt med sin fem måneder gamle datter Maja til sommer-OL i Paris. Som nybakt mamma har hun full forståelse for å ville ha barna i nærheten av seg når man har lyst til å prestere. Foto: Geir Owe Fredheim / Norges Idrettsforbund

Idrettspresidenten ble selv mamma for fem måneder siden, og har tatt med seg datteren Maja under egen gjesteakkreditering.

– Jeg husker fra min egen karriere da jeg spilte fotball, at hvis du fikk barn, da var du ferdig. Nå er det ikke slik lengre, og det er et utrolig viktig signal som sendes av IOC, sier Al-Samarai.