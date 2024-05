Historisk bragd sekunder før slutt: – Eit absurd scenario

Leverkusens rekordjag låg an til å få ein brutal stopp.

Laget som ikkje har tapt ein einaste kamp sidan sesongstart, kunne bli tidenes første europeiske lag med 49 strake kampar utan tap i alle europeiske turneringar.

Men Roma scora to gangar i Europaligaes semifinale, og då var Leverkusen ille ute med tanke på rekorden.

På 2-0 til Roma såg Leverkusen ut til å gå mot sitt første tap på lang tid.

– Eit under

Likevel tok Leverkusen seg tilbake, og berga 2-2. Først med eit utruleg sjølvmål frå Romas Gianluca Mancini, som heada inn 2-1 i eige nett.

Så kom 2-2-målet frå Josip Stanisic seks minutt på overtid. Då blei det kaos-feiring blant Leverkusen-spelarane.

REKORD-HELT: Josip Stanisic scora seks minutt på overtid og sikra ein vanvittig rekord for Leverkusen i Europa. Foto: INA FASSBENDER / AFP

Då Leverkunsen låg under 2-1 var dei allereie klare for Europaliga-finale, men likevel kasta dei spelarar framover i banen i jakt på den utrulege rekorden.

– Det er eit absurd scenario, sa Viaplay-kommentator Eivind Bisgaard Sundet om laget som var klare for finale, men som likevel la press på motstandar Roma.

Då rekorden var sikra trudde ikkje kommentator Sundet nesten ikkje det han såg

– Det er tidenes flytsone for Leverkusen. Det går ikkje an å gjøre feil. Det er eit under - igjen. For hundrede gang kjem dei tilbake denne sesongen, sa Bisgaard Sundet.