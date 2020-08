Özil nekter å forlate Arsenal

Arsenals Mesut Özil er klar på at absolutt ingen skal få lov til å presse ham ut av klubben.



31-åringen fikk ingen spilletid da Premier League kom i gang igjen etter koronapausen.



– Min mening er klar. Jeg blir her til kontrakten min utløper, og jeg skal gi alt for klubben, sier han i et intervju med The Athletic.