Historien som forklarer Haugens ville jubelbrøl

– 29 år og sin første pall ... At den kommer i VM er bare ekstra deilig. Vi sa i Kitzbühel, da jeg ble nummer fire, at jeg fikk vente til VM. Men det var mest på fleip, for man tør ikke helt håpe på det.

Leif Kristian Haugen har titanium i leggen etter et beinbrudd som juniorløper. Fredag handlet det om et annet metall: Bronsen han sikret seg i storslalåm i VM.

– Tanken om medalje streifet meg ikke en gang da jeg våknet i dag. Jeg sov veldig dårlig og så på klokka flere ganger, sier han til NRK.

Han lå på sjuendeplass etter første omgang. Og selv om han jublet som en gal da han kjørte ned og så grønne tall å tavla, trodde han ikke dette skulle bli den store dagen.

– Jeg var sikker på at det skulle bli en fjerdeplass til. Det hadde vært bra det, men det blir et ekstra rush når det går opp for deg at det er pallen. Det var mye følelser. Du begynner nesten å grine og le samtidig, forklarer han videre.

LEDELSE: Se andreomgangen til Leif Kristian Haugen, og gleden han viste i målområdet. Du trenger javascript for å se video. LEDELSE: Se andreomgangen til Leif Kristian Haugen, og gleden han viste i målområdet.

Emosjonelt møte

Det har gått rundt to timer siden han kjørte i mål. Han har blitt hyllet av laget, snakket med pressen, stått på pallen ved siden av Marcel Hirscher i tett snøvær og vært på pressekonferanse. Og ikke minst, han har møtt familien. Sønnen Olav på åtte måneder og samboer Marthe fulgte rennet på tribunen og vartet opp med klemmer. Det ble preget av mye følelser.

– Det var ekstremt deilig. Jeg var så nervøs mellom omgangene, men så fikk jeg et bilde av Olav, og han så ikke ut til å bry seg veldig mye om dette her, så okay, hvis han ikke gjør det, får jeg tenke litt som et barn, sier Haugen.

FAMILIETREFF: Leif Kristian Haugen møter samboeren Marthe Nestvold og sønnen Olav (8 måneder) etter blomsterseremonien. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Bachelorgrader og beinbrudd

Haugen fikk sine første slalåmski som femåring, men beinbruddet i junioralder satte karrieren litt på vent. Plutselig handlet hverdagen om rehabilitering, og veien til toppen var lenger enn den noen gang hadde vært. Det fikk også Haugen til å forstå at det er andre ting i livet enn skikjøring, selv om han i dag sier han aldri var inne på tanken om å gi helt opp.

– Jeg har gått en litt annen vei. Man vet at det er kort vei mellom suksess og ikke. Det har jeg fått erfare.

– Jeg følte jeg trengte noe mer, sier han.

Derfor sluttet han på landslaget. I stedet flyttet USA for å studere og stå på ski ved University of Denver. Han stod opp klokken fem hver eneste morgen for å trene før han satt seg på skolebenken.

Det gjorde ikke bare at han til slutt hevdet seg i FIS-renn og fikk verdenscupdebuten. Han har også to bachelorgrader i lomma, en i finans og en i internasjonal business.

LANG FARTSTID: Leif Kristian Haugen, Kjetil Jansrud, Truls Ove Karlsen og Lars Elton Myhre før OL i Vancouver i 2010. Foto: Per-Espen Løkenhagen / NTB scanpix

– Han har alltid vært en god skiløper, men så hadde han dette beinbruddet og så reiste han til Denver. Der begynte han å kjøre fort igjen, så han ringte og sa han ville prøve seg på landslaget igjen, fortetter Marius Arnesen, som var landslagstrener for Haugen mellom 2008 og 2010.

– Da kom han inn som et friskt pust. Mye har skjedd siden det, og han har utviklet seg veldig bare det siste året, forteller Arnesen.

Fortsatt problemer med leggen

Beinbruddet kan med andre ord ha hjulpet ham til VM-medaljen, selv om det faktisk fortsatt preger ham i trening og renn.

– Leggen ser ikke pen ut, og jeg løper ikke spesielt godt, så de pleier å kalle meg for trefoten, forteller Haugen.

– Han har vært med å så lenge uten å gi opp, og det sier litt om viljen til gutten. Imponerende, sier landslagets fysioterapeut, Peder Sahlin, som forteller at de fortsatt jobber med å vedlikeholde beinet etter skaden.

STØTTE: Foreldrene Stein Ove og Berit Gjelsten Haugen var på plass i St. Moritz. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Haugens samboer fulgte rennet sammen med en stor gruppe familie og venner. Heiagjengen kunne høres over hele målområdet under blomsterseremonien.

– Det har ikke helt gått opp for meg. Det er så utrolig. Det ligger veldig mye hardt arbeid bak, sier hun.

– Kunsten er jo det å alltid klare å motivere seg. Det er det jeg beundrer mest. Han er alltid positiv og leter etter hvordan han kan bli bedre. Dette er ikke tilfeldig, det er mye hardt arbeid.

Med på reisen har også foreldrene Stein Ove og Berit Gjelsten Haugen vært.

– Han er en stayer, og jobber hardt og målrettet. Han har vært igjennom tøffe ting tidligere, som har gjort at han tok disse veivalgene. Det har gjort at han er utrolig glad i sporten sin, sier moren, som for øvrig er søsteren til Bjørn Rune Gjelsten – en annen viktig støttespiller i Haugens karriere.

VIDEO: Haugen får sin etterlengtede medalje. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Haugen får sin etterlengtede medalje.

Skryt fra lagkamerater

Det er ikke bare familien som unner mannen fra Lommedalen medaljen. Også for lagkameratene var dette en stor dag. I målområdet var det vill jubel da medaljen ble et faktum. Fjerdemann Henrik Kristoffersen, som faktisk hadde tatt medalje selv om det ikke var for Haugen, mener lagkameraten bør ta hele æren selv.

– Han har gått på college, betalt alt selv, reist og trent selv. Det er så mye jobb han har gjort alene, så dette er stort for ham, sier Kristoffersen til NRK.

– Jeg har jo fulgt ham i mange år, og det er så fortjent. Han har vært så nære, men alltid hatt stang ut. At han klarer det i dag er bare magisk, sier lagkamerat Bjørnar Neteland.

ALLE FOR EN: Hele alpinlandslaget feirer bronsemedaljen i snøværet etter storslalåmrennet. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Det er mange som skal ha del i dette. Trenere, familie og laget. Innsatsen må man legge ned selv, og en indre vilje, men mange står på og bidrar, poengterer Haugen selv.

Gikk nesten galt

Kjetil Jansrud skrev på Twitter at ingen i hele VM fortjente en medalje mer.

– Så kult at Kjetil skrev det. Det er ekstremt artig at folk synes det er gøy at jeg gjør det bra. Det er kult å få være med å nå være en av dem som har tatt medalje i mesterskap, sier Haugen, tydelig rørt.

– Jeg har jo kriga mot alle, Kjetil, Aksel, Aleks, Bjørnar og flere på trening, og jeg har kjørt fort, men å klare å sette sammen to omganger har latt vente på seg, legger han til.

Det siste hinderet

Det er nesten dårlig gjort å nevne det, men også i VM-rennet gikk det nesten galt. Helt mot slutten av løypa kjørte Haugen inn i en port. Der og da kunne medaljen røket, selv etter alle de årene med hardt arbeid.

Men det var da han tok i bruk trikset som sikret Sverige lagmedalje tidligere i VM.

I stedet for å prøve å unngå porten, bokset han seg gjennom den og fortsatte nesten uten å miste fart – selv om han nesten mistet brillene.

For det er ikke bare hardt arbeid som skal til når man tar VM-medalje. Det er også rutine.

– Det hadde sikkert litt å si at jeg har kjørt parallellen og vet hvordan jeg skulle bokse gjennom portene. Det eneste jeg tenkte på var om brillene fortsatt satt på etterpå, for stroppen ble litt skeiv. Det er vel mye erfaring der som gjør at jeg driter i det og kjører videre, sier han til NRK og gliser sitt bredeste bronsesmil.

NORSK JUBELDAG: Leif Kristian Haugen så ut til å nyte timene etter sin første VM-medalje til det fulle. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix