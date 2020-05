Historien bak bildet som skaper rabalder i Kenya

Det er to uker siden bildet ble publisert på en norskdrevet Facebook-side, og kommentarene fra fjern og nær – spesielt fra Kenya lot ikke vente på seg.

Oppstyret ble såpass stort at noen dager senere la Det kenyanske friidrettsforbundet ut en pressemelding hvor de sådde tvil om bildet postet av en norsk journalist var ekte, at det ikke finnes noen bevis, og at det var lagt ut for å skade landets rykte, noe både Expressen, Nettavisen og en rekke internasjonale medier omtalte.

GLAD I KENYA: Nils Jørgen Foreløkken bor i Eldoret og har et godt forhold til Sondre Nordstad Moen, som ofte er i Kenya på treningsleir. Foto: Privat

– Det er ikke første gang vi har sett noe sånn, og flere hvite løpere kan bekrefte det. Bildet er 100 prosent ekte. Det har vi snakket så mye om med mange, at det er fryktelig enkelt å få tak i disse tingene her, forteller Nils Jørgen Foreløkken i NRK-podkasten «Det lange løp».

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Kenyansk dopingproblematikk».

Overrasket

Han er selv bosatt i Kenya, i byen Eldoret. Bildet, som viser flere sprøyter liggende på bakken ved siden av et lite hull, ble tatt noen hundre meter fra Kamariny stadion i løpemekkaet Iten – på 2400 meters høyde, forteller Foreløkken. Han sendte det videre til Arve E. Bergan, journalisten bak blant annet «Athletics world news» på Facebook. Deretter gikk det viralt.

– Vi hadde aldri trodd det skulle blåse opp sånn, for Bergan har jo skrevet om doping i Kenya i mange, mange år, og fått stort sett positive meldinger om at man må jobbe hardt imot det. Men nå kom det et bilde med sprøyter, og det var nok nytt for dem, mener Foreløkken.

– Jeg tror det hadde ganske sterk virkning på ganske mange, og det var spesielt fordi bildet ble tatt utendørs i Iten, som er et hellig sted for løping i Kenya, sier Bergan til NRK.

POPULÆRT STED: Iten i Kenya er et populært sted for løpere. Kamariny stadion har vært under ombygging i flere år, men brukes likevel. Foto: TONY KARUMBA / AFP

– Vi har ingenting å skjule

Iten er stedet Sondre Nordstad Moen har base i når han er i Kenya, hvor han har vært strandet siden romjula. Foreløkken er en av hans hjelpere både til trening og det praktiske, men Moen har lite fokus på bråket rundt bildet eller hva som ellers måtte skje rundt ham. Han holder seg stort sett isolert.

HARDTRENING: Sondre Nordstad Moen har trent i Iten i Kenya i en årrekke. NRK besøkte ham i 2017. Foto: Sindre Buraas / NRK

– Jeg vet om andre europeere som har funnet litt av hvert i et buskas eller lignende, uten at det er blitt analysert i laboratorier hva slags stoffer det er i sprøytene eller hvem det stammer fra. Men dette er ikke min oppgave, forteller langdistanseløperen i podkastepisoden.

Lokale medier har skrevet at det ble startet en etterforskning av saken, og i Kenya påpekes det ofte hvor seriøst det jobbes i kampen mot doping.

I pressemeldingen fra Athletics Kenya oppfordrer de alle med informasjon om doping til offisielt å rapportere det til myndigheter, og skriver blant annet:

«I AK har vi ingenting å skjule hva doping angår, og vi er åpne for diskusjoner med den som ønsker å utføre undersøkelser. Vi kan imidlertid ikke delta i heksejakt i et forsøk på å oppnå egne egoistiske agendaer».

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Tror 90 prosent bruker «medisin»

– Man kan gjerne si at bildet er «fake» eller løgn eller hva som helst, men tallene lyver ikke og per dags dato er det vel rundt 60 kenyanere som er utestengt. De siste 10–15 årene er det vel 200 som er tatt, i én idrett. Tallene sier sitt, sier Foreløkken.

Senest forrige uke ble to kenyanske løpere utestengt av Athletics Integrity Unit. Det er derimot ingen beviser for at utstyret på bildet er brukt til doping.

– Det er riktig, men man må huske på at narkotika med sprøyter er det lite av i dette området. Narkotikaen her røyker man vel stort sett, eller noen sniffer litt lim. Det er ikke penger til noe sånn her, forteller han.

Nordmannen forteller om en rekke apotek i området, hvor han hevder det er lett å få tak i doping.

– Jeg beviste det for Sondre for et par år siden, da han ikke trodde det var så lett. Da gikk jeg på det minste apoteket i Eldoret, det er sikkert 300 apotek her. Jeg bestilte det vi hadde funnet vi skulle ha, og det var null problem å kjøpe det. Jeg er av den oppfatning at 90 prosent av toppløperne her bruker det de kaller «medisin». Det er et seriøst stort problem her, sier han i podkasten.

FLOTT LANDSKAP: AFP besøkte Iten i 2019, og gjorde blant annet et intervju med en anonym utøver som innrømmet doping. Foto: TONY KARUMBA / AFP

– Bildet er ikke problemet

Foreløkken beskriver seg selv som en mann som ikke er redd for å si hva han mener, selv om det kanskje er upolitisk korrekt.

– Er du bekymret for å snakke om dette?

– Jeg er egentlig ikke det, men jeg gjør ikke noe mer ut av det heller, for jeg har jo kone og barn her. Et menneskeliv er ikke verdt så mye. Her er korrupsjonen så høy at du kan kjøpe deg fri fra hva du enn gjør. Det er kun snakk om penger.

Arve E. Bergan har fått navnet sitt publisert i artikler over hele verden, men han vil fortsette å jobbe med Kenya og informasjon rundt antidopingarbeidet der. Han håper de kan få bukt med dopingproblemene, men tviler på at det skjer med det første.

– Kenya sliter med så mye korrupsjon at jeg ikke stoler på noen, selv ikke på toppnivå i Athletics Kenya, sier journalisten.

– Denne saken er i ferd med å roe seg nå, og det vi håpet på har skjedd; at det ble litt uro. Jeg har sagt til dem siden 2013 at de er i ferd med å bryte ned ryktet til landet sitt, knuse enhver tillit til løperne sine. Det er ikke dette bildet som er problemet, men at så mange kenyanere doper seg og blir tatt. Det er det store problemet for Kenyas renommé internasjonalt, legger han til.