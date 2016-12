For et år siden gikk det nesten galt for østerrikske Marcel Hirscher i det tradisjonsrike slalåmrennet i Madonna di Campiglio.

I starten av løpet hans i andre omgang falt plutselig en kameradrone i bakken, kun centimeter bak alpinisten (se den dramatiske hendelsen i videoen øverst i saken).

– Oi, oi, oi. Dette er det verste jeg har sett, utbrøt NRK-kommentator Andreas Toft da dronen krasjet rett bak Hirscher.

Tenker ofte tilbake

I ettermiddag er verdenseliten igjen tilbake i den italienske bakken. Denne gangen håper Hirscher det skjer uten TV-droner svevende over hodet.

– Jeg håper virkelig at det ikke er noen droner i bruk denne gangen, sier han til den østerrikske avisen Krone Zeitung, ifølge TV2.no.

På tross av dramatikken, fullførte Hirscher og ble nummer to. Den eneste som maktet å hamle opp med østerrikeren var Henrik Kristoffersen, som vant rennet med 1,25 sekund.

– Jeg har ofte tenkt tilbake på hendelsen. Spesielt de siste månedene, men jeg tenker at det er normalt, sier Hirscher.

– Helt skandaløst

Både Hirscher selv og Kristoffersen var rystet etter nestenulykken for ett år siden.

– Jeg kjente at noe skjedde. Det der er helt skandaløst. Jeg orker ikke tenke på hva som kunne skjedd, raste østerrikeren etter målgangen – og tilføyde:

– Uansett hvem som er ansvarlig, vær forsiktig!

– Hadde dronen falt ned to sekunder tidligere, kunne det blitt ille. Sånt skal selvfølgelig ikke skje, sa Kristoffersen.

Kveldens slalåmrenn sendes direkte på NRK 1 fra klokken 17.45. Andre omgang vises på NRK 2 fra 20.45.