Østerrikeren melder selv om skaden på sin Twitter- og Instagram-konto. Han ble fløyet til sykehuset i hjembyen Salzburg torsdag etter fallet på slalåmtreningen i Mölltaler Gletscher, som var høstens første.

Det ble der konstatert brudd i ankelen. Hirscher-manager Stefan Illek beskriver fallet til 28-åringen som en «serious crash». Alpinisten må nå regne med en pause på rundt seks uker.

– Slik det ser ut nå vil det ikke være nødvendig med en operasjon, men Hirscher må gå med gips i seks uker, sier Illek i en pressemelding.

Uhellet kommer på et dårlig tidspunkt for Hirscher - kun to og en halv måned før verdenscupstarten. I tillegg venter OL i Pyeongchang i februar.

– Det er umulig å si nå om ha rekker verdenscupåpningen i Sölden 29. oktober, sier Illek.

I tillegg til å legge ut bilde av seg selv med gips på sosiale medier med teksten «Time for a break», har Hirscher også publiert blide av uhellet på sin Facebook-side:

Lokalavisen Salzburger Nachrichten skriver at Hirscher knapt har vært skadet tidligere i karrieren med unntak av en smell i det venstre kneet før VM i 2011.

Seks VM-gull

Hirscher, som forrige sesong endte 160 poeng foran Henrik Kristoffersen i slalåmcupen, har blitt kåret til årets idrettsutøver i Østerrike tre ganger.

Østerrikeren har vunnet verdenscupen sammenlagt seks ganger på rad. I tillegg kan han vise til ni VM-medaljer, hvorav seks gull.