Hirscher-sjefen etter snøballkastingen: – Unnskyld for de idiotene

– Det er et fantastisk arrangement, men jeg må bare si unnskyld for de idiotene som er her. Det er ikke rettferdig, sier Pum til NRK.

Kristoffersen kjørte en gnistrende finaleomgang og tok ledelsen med 1,74 sekunder under tirsdagens slalåmrenn i Schladming.

Men i stedet for å juble etter en superomgang, stupte Kristoffersen mot TV-kameraet i målområdet med en klar beskjed: «Å kaste snøball er ikke lov!»

– Vi ser idrett på et så høyt nivå, og det er fantastisk. Men jeg må bare si unnskyld, sier Pum.

SPORTSDIREKTØR: Hans Pum. Foto: NRK

– Ikke ønskelig

Igjen var alpinkongen Marcel Hirscher sterkest. Østerrikeren tok sin 54. verdenscupseier og tangerte dermed Hermann Maier.

Hirschers far, Ferdinand, oppsøkte Kristoffersen i målområdet.

I en kort samtale snakket de om snøballkastingen i bakken. Der forklarte Hirschers far at han sto oppe i bakken og så kastingen.

Landslagssjef Christian Mitter fikk kun med seg kastingen i reprise på storskjermen, og hadde ikke sett nøye på TV-bildene da han møtte NRK tirsdag kveld.

– Jeg så reaksjonen hans i målområdet og en del repriser. Det er ikke ønskelig, men vi må titte på video først, sier Mitter til NRK.

– Er det noe som kan gjøres?

– Det er vanskelig å kontrollere 50 000 stykker. Det er mye alkohol i spill, men det er ingen unnskyldning. Det er ikke sportslig.

PRATET OM KASTING: Ferdinand Hirscher og Henrik Kristoffersen i målområdet etter rennet. Foto: NRK

Kristoffersen tapte ingenting

Henrik Kristoffersen hadde fått summet seg da han møtte NRK rundt en time etter målgang. Da hadde han snakket med Hirscher om ugjerningen, og sett hjemmefavoritten juble sammen med 50.000 ville østerrikere. Men ikke alle fikk skryt av Hirscher.

– Fem av dem er idioter. Jeg skammer meg over dem som gjorde dette mot Henrik, sa han etter målgang.

– Det er ikke Marcels feil. Det er sannsynligvis et par av 50.000 stykker. Det er synd, men sånn er livet.

– Tapte du noe på det?

– Nei. Marcel var bedre i dag. Men begge er på et sykt høyt nivå. I dag ble ting tatt til et nytt nivå, sier Kristoffersen.