Hinderskaden kan endre Grøvdals VM-plan

Like før Bislett Games måtte Karoline Bjerkeli Grøvdal trekke seg fra 3000 meter hinder. Grunnen var en strekk i låret hun pådro seg under, nettopp, hindertrening noen uker i forkant.

– Det setter jo en liten støkker i deg at det er så stor belastning med hinder. Jeg har respekt for vanngravpassering og hindertrening, men man må være trent for å drive med hinder og jeg tror jeg var litt uheldig da jeg fikk denne lille strekken, forteller hun til NRK etter en treningsøkt på Olympiatoppen i Oslo.

Vil kanskje ikke risikere

Nettopp skaderisikoen i hinder er grunnen til at Grøvdal knapt har trent på øvelsen denne sesongen. Likevel har hun ønsket å sette rekord, og ta VM-kravet, slik at hun kan stille på 3000 meter hinder i VM i London i august. Siden Bislett Games ikke gikk som planlagt, må hun nå revurdere hele planen.

– Det er ikke bestemt ennå, men jeg tror jeg kombinerer 1500 og 5000 meter. Jeg har jo ikke fått løpt 3000 meter hinder i år, så jeg får se om jeg får inn et løp før VM. eller om jeg kanskje ikke vil risikere noe, sier hun til NRK.

HER GÅR DET GALT: Dette er hoppet som førte til en strekk i låret til Karoline Bjerkeli Grøvdal den 30. mai. Du trenger javascript for å se video. HER GÅR DET GALT: Dette er hoppet som førte til en strekk i låret til Karoline Bjerkeli Grøvdal den 30. mai.

Klar til lag-EM

De siste dagene har hun trent alternativt, før første gang på to år, men mandag kveld skal hun teste løping igjen.

– Det er ikke noe alvorlig i struktur eller sene, og det kjennes veldig bra ut igjen nå.

Og til helgen er planen å løpe 1500 meter under for Norge under lag-EM i Vasa i Finland.

– For første gang på mange år har jeg lyst til å dra på E-cupen, fordi vi har et veldig bra lag. Det smitter over når det er så mange gode som gjør det bra, forklarer Grøvdal med et smil.