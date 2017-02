Hilde får VM-plass - Granerud vraket

Artikkelen oppdateres

Fra før var Daniel-André Tande, Robert Johansson og Andreas Stjernen sikre kort på det norske VM-laget i Lahti.

– Jeg har en følelse av at vi har et lag som har et potensiale til å ta

medaljer, som er vårt store mål, sier landslagssjef Alexander Stöckl i en pressemelding.

Norges hopplag i ski-VM Ekspandér faktaboks • Maren Lundby - Kolbukameratene

• Anniken Mork - Ready

• Silje Opseth - Holevaringen IL • Daniel-André Tande - Kongsberg IF

• Robert Johansson - Søre Ål IL

• Andreas Stjernen - Sprova IL

• Anders Fannemel - Hornindal IL

• Johann André Forfang - Tromsø SK

• Tom Hilde - Asker Skiklubb

Uvanlig uttaksprosedyre

Landslagsledelsen har hatt noe hodebry med å ta ut laget denne gangen. Flere av de norske hopperne har slitt med formen, og har de siste ukene trent i Norge i stedet for å konkurrere i verdenscupen.

Johann André Forfang og Anders Fannemel skal ha vist klar nivåheving under trening på hjemmebane. Joachim Hauer klarte aldri å vise samme fremgang, og var ikke med i de siste uttaksdiskusjonene.

Halvor Egner Granerud var den som var nærmest en plass på laget, uten å få det. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Selve uttaket har bært preg av en annen prosedyre enn vi har vært vant til tidligere.

Halvparten av laget som er tatt ut, har ikke vært med på konkurransene i Asia. Dermed ble vi tvunget til å belage oss på treningsresultater fra treningen hjemme, hvor Andreas Vilberg, Roy Myrdal og Magnus Brevig har gitt klar signal på hvilke utøvere som er i best form, forteller Stöckl.

Granerud må bli hjemme

Halvor Egner Granerud trakk da det korteste strået. Han får ikke være med til VM i Lahti.

– Det var veldig tight mellom Tom og Halvor. Magefølelsen ble avgjørende. Ikke glem at Tom ble igjen hjemme for å trene og utvikle seg. Han var vel så kvalifisert for Asia-tur som Granerud, men fikk ikke den sjansen. Han har grepet muligheten gjennnom solid hopping hjemme, sier sportssjef Clas Brede Bråthen til NTB.

På kvinnesiden får Maren Lundby med seg Anniken Mork og Silje Opseth.

– Vi reiser til Lahti med en målsetting om å være med å kjempe i toppen både i individuell konkurranse, samt i mixed team konkurransen, sier landslagstrener Christian Meyer.

Ski-VM begynner neste uke.