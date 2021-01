Hevder Raja lovet å redde Olympiaparken – nå er ministeren taus

Olympiaparken og Lillehammer kommune mener de ble lovet økonomisk støtte for vedlikehold av OL-anleggene da kulturminister Abid Raja var på besøk i sommer.

Parken hadde et inntektsbortfall på nærmere 20 millioner kroner i 2020, og trenger i underkant av halvparten til nødvendig vedlikehold av anleggene.

Pengene har de ikke sett noe til, og nå ønsker ikke Raja å snakke om saken. Verken til NRK eller i Stortinget.

– Blodig urettferdig

Administrerende direktør for Olympiaparken, Per Olav Andersen, forteller til NRK at han fikk en konkret fremgangsmåte for å søke, få avslag og så klage slik at saken ville havne rett på ministerens pult.

– Det var det siste han sa. Samtidig så sa han at regjeringen var opptatt av å finne en løsning for disse anleggene, sier Andersen.

Per Olav Andersen fortviler over måten Olympiaparken har blitt behandlet på. Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

– Det er anlegg av nasjonal interesse. Det er ikke nasjonalanlegg, men det er i høyeste grad nasjonale anlegg. Det lovte han at regjeringen skulle ordne opp i.

Ettersom Olympiaparken drives kommersielt, men er eid av kommunen, faller de mellom to stoler og kan ikke søke i noen av kompensasjonsordningene som allerede er satt opp av regjeringen.

– Andre arrangører får støtte på samme type arrangementer som vi har, og vi får ikke støtte. Det er blodig urettferdig og går utover idretten, også på nasjonalt nivå.

NRK har snakket med Lillehammer kommunes ordfører, Ingunn Trosholmen (Ap), som i likhet med Andersen forteller at Raja ga et løfte om at regjeringen skulle bidra økonomisk.

Raja tier

NRK har gjentatte ganger forsøkt å få en kommentar fra Abid Raja, men statsråden ønsker ikke å kommentere saken før han på ny blir presentert den økonomiske krisen Olympiaparken er i.

Kulturdepartementet skriver i en e-post til NRK at det er berammet et møte 18. januar mellom statsforvalteren (tidl. fylkesmann, journ. anm.) og de aktuelle departementene, og at de ikke vil kommentere denne saken før etter møtet.

Les svaret i sin helhet nederst i saken.

NRK forsøkte å få en kommentar fra ministeren også før møtet ble satt opp, men lyktes ikke med å få et svar.

Kulturminister Abid Raja besøkte Lillehammer og Olympiaparken i sommer og fikk da lagt frem problemene parken sto overfor. Her mellom Per Olav Andersen (t.h) og landslagstrener i hopp, Alexander Stöckl (t.v.). Foto: Geir Olsen / NTB

NRK har også snakket med statsforvalteren i Innlandet som forteller at møtet ikke dreier seg om å diskutere seg frem til en løsning, men å på ny presentere problemet for myndighetene.

I Stortinget 17. desember stilte Rigmor Aasrud (Ap) følgende spørsmål direkte til kulturministeren da kulturbudsjettet ble debattert:

– Hvordan vil kulturministeren sikre at det kan drives idrett i de olympiske anleggene på Lillehammer også i fremtiden?

Heller ikke da ville statsråden gi en kommentar.

– Det betyr forfall

Olympiaparken har allerede kuttet andre steder i budsjettet for å drive vedlikehold, men det alene er ikke nok.

– Konsekvensen er at vi må dra ned tilbudet for breddeidretten, toppidretten og tilbudene for skolemiljøet. Dette er de største anleggene vi har i Norge og vi klarer ikke å vedlikeholde dem uten støtte. Vi har kompensert mye på de midlene vi har mistet, men vi klarer ikke å kompensere alt.

– Det betyr forfall. Rett og slett, sier Andersen.

2020 ble ikke like innbringende som planlagt, og Andersen sliter med å se veldig positivt på det neste halve året.

– Nå har vi mistet nesten 20 millioner i arrangementsinntekter i 2020. Vi ser jo på situasjonen rundt oss at dette også vil vedvare godt inn i 2021. Da er det midler vi ikke har som skulle vært brukt på å holde aktivitet i anleggene.

Dette skriver kulturdepartementet

Her er svaret NRK har fått fra statssekretær Gunhild Berge Stang via kommunikasjonsavdelingen til kulturdepartementet i sin helhet:

«Regjeringen har forståelse for at pandemien har satt Olympiaparken i en krevende situasjon. Derfor er det berammet et møte den 18. januar med statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kulturdepartementet og Statsforvalteren i Innlandet om Olympiaparken. Vi har derfor ingen ytterligere kommentar nå før møtet er avholdt.»