Hevder Nord-Korea kan få OL-øvelser

Sør-Korea kan la naboen i nord arrangere noen av skiøvelsene i OL 2018, skriver The Guardian. Sør-Koreas idrettsminister Do Jong-hwan uttaler til Korea Herald at en slik gest kan bidra til å redusere den politiske spenningen mellom landene. Skiøvelsene er ikke spesifisert, men ministeren viser til Nord-Koreas moderne anlegg i Masikryong, som ligger tre timers kjøring unna OL-byen Pyeongchang.