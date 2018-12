Hevder Molde kan tjene 100 millioner kroner på Solskjær-overgang

– Vi får en rettferdig kompensasjon som vi er enige om. Utover det får du ikke noen tall i den sammenhengen, sier Molde-direktør Øystein Neerland til NRK.

Men ifølge britiske The Mirror får Molde 1,8 millioner pund (19,75 millioner kroner) kun for å låne ut Solskjær til Manchester United frem til sommeren.

Skulle Manchester United gjøre overgangen permanent når kalenderen viser juni vil Manchester United måtte punge ut 8 millioner pund til.

Det gir en totalpakke på omtrent 100 millioner kroner.

Mener Molde kunne fått mer

Solskjærs mangeårige lagkamerat og inntil nylig trenerkollega i Eliteserien, Henning Berg, mener Molde kunne fått mer penger for å la nordmannen gå.

– Jeg synes ikke 20 millioner kroner var så mye. Jeg føler Molde kunne fått mye mer. Situasjonen i Manchester United var ganske desperat akkurat nå, så jeg er overrasket over at dem slapp ham så billig, sier den nåværende Stabæk-treneren.

Samtidig legger han til at Molde går en fin fremtid i møte skulle Solskjær bli værende permanent.

KOLLEGER: Berg og Solskjær har de siste årene hatt flere dueller fra trenerbenken. Foto: Ekornesvåg, Svein Ove / Scanpix

– Er mulig han blir permanent

Til NRK understreker Neerland at det er snakk om en midlertidig avtale. Han forventer Solskjær tilbake i slutten av mai.

– Er du sikker på at han kommer tilbake?

– Man kan ikke være sikre på noe i fotball. Sånn jeg har forstått det, og det som kommuniseres fra Manchesters side, er at dette er et vikariat, sier Neerland.

Men Solskjærs tidligere lagkamerat Arild Stavrum mener det kan endre seg fort. Han kjenner Solskjær godt, og tror det er en sjanse for at han blir i Manchester en stund.

– Det er en mulighet for at han blir permanent. Sånn er det med alle sånne ansettelser. De er helt sikkert på utkikk etter andre og i dialog med andre, men hvis laget begynner å vinne ser jeg ikke bort fra at han får fortsette. Men det er avhengig av at han vinner kamper, sier Stavrum som får støtte av Åge Hareide:

– Jeg tror han kan ha en samlende effekt. Han kjenner klubben fra lang tid tilbake og har holdt kontakten med dem. Hele verden vil følge med og jeg håper han virkelig får resultatene med seg, sier Hareide.

Tidligere NRK-kommentator Arne Scheie, mener også at Solskjær har muligheter til å få fast jobb i Manchester United.

– Om det går bra så ser jeg ingen grunn til at Manchester United ikke har Ole Gunnar Solskjær som en kandidat til å ta over den faste jobben i sommeren 2019. Men det avhenger av resultatene han får, sier Scheie.