Hevder maratonløper prøvde å sabotere for konkurrentene: – Null «sportsmanship»

– Det ser ut som en særdeles usportslig handling, hvor han river ned samtlige vannflasker, men tar den aller siste selv helt perfekt. Det er vanskelig å la være å tenke at han gjør det for å ødelegge for alle rundt. Og i et maraton som er så varmt og fuktig, hvor drikke er alfa omega, er det vanskelig å ikke bli opprørt over det, sier Jann Post, som både er NRKs friidrettskommentator og selv en habil maratonløper.

Etter nattens OL-maraton har videosnutten av franske Morhad Amdouni blitt delt hundrevis av ganger på sosiale medier, og det er ikke vanskelig å forstå hvorfor.

Det ser ut som 33-åringen med vilje feier ned en lang rekke med drikkeflasker på et av bordene. Vannflaskene var satt opp for at løperne enkelt skulle få tak i dem underveis i det varme løpet.

– Null «sportsmanship»

Hendelsen, som skjedde etter at løperne hadde løpt omtrent 28 kilometer, har fått mange til å reagere kraftig.

– Dette er noen som vet akkurat hva de gjør, men som har null «sportsmanship», sier Kristian Ulriksen, som er maratonløper og sportslig ansvarlig for Sondre Norstad Moen, som endte som nummer 40 i det samme maratonløpet.

– Når du ser folk som er villig til å gjøre sånt foran kamera, og som vet at det kan bli etterspill ... Det sier noe om holdningene og hvor langt enkelte er villige til å gå, legger han til.

Han forteller at mange i løpemiljøet har latt seg provosere, og at det hele har vært den store snakkisen gjennom søndagen.

– Det bryter med det olympiske ideal og rettferdighetstanken i idrett, og derfor er det mange sterke reaksjoner blant løpere på sosiale medier, forteller Post.

Amdouni er en kjent skikkelse i løpemiljøet, og tok blant annet bronse på 5000 meteren i EM i 2018 bak Henrik og Jakob Ingebrigtsen. Foto: Hendrik Schmidt / AP

Kritisk fase av løpet

Franskmannen har ikke uttalt seg om episoden ennå, og man kan ikke vite sikkert om han faktisk gjorde det med vilje eller om målet var å sabotere for de andre. Men Ulriksen tror ikke alternativene er så mange.

– Dette er en som har løpt i 25 år og vet akkurat hva han gjør. Du ser han tar den siste helt perfekt. Det er gjennomtenkt, sier han.

Ulriksen og Post reagerer særlig fordi denne sabotasjen i verste fall kunne vært helseskadelig for konkurrentene som ikke fikk tak i drikke. Maratonet ble arrangert tidlig på dagen for å unngå den verste heten i Tokyo, men likevel ble det over 30 grader og 80 prosent luftfuktighet mot slutten. Over 30 utøvere trakk seg fra maratonet.

– Han gjør det i en kritisk fase av løpet, for det er der det begynner å svi, og det nærmer seg slutten og er varmere enn det har vært før. Så det er en grunn for at han gjør det på det tidspunktet, sier Ulriksen.

Ikke sikkert det blir etterspill

Amdouni har ikke uttalt seg om hendelsen ennå. Foto: JOHN SIBLEY / Reuters

Han håper saken får etterspill, men tror uansett det er ryktet til Amdouni det vil gå mest utover.

– Jeg tror det er liten sjanse for at han blir diska eller noe sånt, men jeg håper løpeansvarlige på de store løpene i verden tenker seg om og lar være å invitere ham. Slike holdninger er ingen tjent med å ha i sporten, sier Ulriksen.

Morhad Amdounis rykte var allerede rufsete før OL. For to år siden lagde anerkjente, tyske ARD en dokumentar hvor de viste frem det som skal ha vært meldinger mellom Amdouni og en dopinglanger, hvor det blir påstått at løperen hadde kjøpt det prestasjonsfremmede stoffet EPO, samt veksthormoner.

Han har tilbakevist alle disse anklagene, og er heller aldri blitt dømt for eller utstengt for doping.

Amdouni ble til slutt nummer 17 i maratonet, fem minutter og 55 sekunder bak vinneren Eliud Kipchoge.