– Ryans tilstand er stabil, og det er ventet at han blir på sykehuset de neste dagene, skriver klubben på sine hjemmesider sent søndag kveld.

Kraniebrudd og hjerneblødning

Hull-spilleren, Ryan Mason, gikk ned for telling etter en duell med Chelsea-kaptein Gary Cahill 21 minutter ut i søndagens seriekamp på Stamford Bridge.

Mason ble liggende på gresset i nesten ti minutter mens han fikk behandling før han ble fraktet bort med båre.

Avisen Daily Mirror rapporterte søndag kveld at Mason kjempet for livet etter hodeskaden han pådro seg, og at 25-åringen lå på sykehus med kraniebrudd og hjerneblødning.

– Forferdelig kollisjon

– Ryan Mason er for øyeblikket på sykehuset. Jeg håper det ikke er noe alvorlig. Legen er med spilleren på sykehuset, og jeg venter på nyheter, sa Hull-manager Marco Silva i et intervju etter kampen Hull tapte 2–0 mot Chelsea.

– For det første. Alle i Chelsea ønsker Mason alt det beste. Det var en forferdelig kollisjon med Cahill. Vi håper å se Mason tilbake på banen så raskt som mulig, sa Chelsea-manager Antonio Conte på pressekonferansen etter kampen.

Klubben skriver også natt til mandag at de vil komme med en oppdatering på Masons tilstand i løpet av mandagen.

Mason ble hentet til Hull fra Tottenham i sommer og har spilt 20 kamper for Hull denne sesongen og scoret to mål.