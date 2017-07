– Vi synes det er ekstremt beklagelig at vi mistenkeliggjøres. Det er ingen som liker å få dopingmistanke over seg, sier far og trener Gjert Ingebrigtsen til NRK.

Det var nettstedet letsrun.com som publiserte nyheten om dokumentene fra den russiske hackergruppen Fancy Bears onsdag.

De viser at Ingebrigtsen skal ha stått på en liste over 46 utøvere som IAAF har mistenkt for å bruke doping.

– Henrik er mistenkt for bloddoping gjennom denne lista. Det står jo svart på hvitt. Og ingen ønsker å bli mistenkeliggjort for doping, så vi synes lite om det.

– Vi kan ikke bruke tid på dette, sier Gjert Ingebrigtsen. Foto: NRK

I dokumentene får nordmannen merkelappene «sannsynligvis dopet» og to ganger blodpasset «mistenkelig, mer informasjon kreves».

Dokumentene skal stamme fra våren 2016. Ingebrigtsen har aldri testet positivt for et forbudt stoff.

– Har mistenkt en liste

De lekkede dokumentene fastslår ikke at nordmannen er dopet, men indikerer kun at varslingslampene hos Det internasjonale friidrettsforbundet begynte å lyse på grunn av 26-åringens blodverdier.

Ifølge VG er det trolig programvare som automatisk har flagget verdiene til den norske løperstjernen.

– Det er ikke noe gutta selv ønsker å bruke energi på å kommentere. Det er ikke noe vi kan gjøre noe med, forteller Gjert Ingebrigtsen til NRK.

– At slikt kommer ut, skaper en voldsom uro. Det gjør det når man tar ting ut av sammenheng. Hvis noen har noe å komme med får de komme med det, om ikke la være. Vi har et avslappet forhold til dette, forteller han.

– Høydetrening

Ingebrigtsen mener det er åpenbart hvorfor sønnen har havnet på denne listen.

– Det er en mistanke basert på blodverdiene som ligger i blodpasset, så sammen med prestasjonene når et hvitt menneske løper like fort som afrikanske løpere, så blir det mistenkelig. Enda mer når man gjør det over flere år, sier han.

– Ifølge lista er Henrik testet nest mest i hele verden. Hadde det dukket opp noe, hadde han nok vært siktet for noe, så vi kan ikke bruke energi på dette, legger han til.

Listen viser at nordmannen er blitt testet 37 ganger.

Skal sjekke dokumentene

IAAF uttaler til VG at de sjekker om de lekkede dokumentene faktisk er ekte. Trolig stammer innholdet fra et hackerangrep i april.

Friidrettspresident Ketil Tømmernes vil ikke uttale seg om saken.

– Dette er ekstremt personsensitiv informasjon, og vi vil ikke uttale oss om det nå, sier han til avisen.

Russiske Fancy Bears har også tidligere offentliggjort medisinsk informasjon om utøvere. Det ble blant annet bråk da gruppen hacket Wadas databaser og utleverte sensitive opplysninger om medaljevinnerer i Rio-OL.

Les også: Amerikanske OL-stjerner utlevert som doparar av hacker-gruppe