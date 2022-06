Hevder dette beviser at sportssjefen løy til NRK

– Bare det at han velger å gå offentlig i et intervju og lyve om at jeg ikke har sagt unnskyld for å heve seg selv og sverte meg når det ikke er sant... Det sier veldig mye om en person.

Styrkeløftprofilen Hilde Mikkelsen Haugen har nok en gang sett seg nødt til å ta bladet fra munnen og rette sterk kritikk mot Norges styrkeløftforbund.

Tidligere denne måneden fortalte NRK om den pågående konflikten mellom de to partene, som har gjort at Haugen nå står uten landslagsplass.

Uttalelsene fra forbundets sportssjef Lars Edvin Samnøy i den nevnte NRK-saken, får Haugen til å riste på hodet. Hun mener nemlig Samnøy lyver i intervjuet.

– Greit at vi er uenige om ting, det kan jeg fint leve med. Men når en person velger å gjøre det på den måten, så sier det så mye om personen. Jeg har også gått hardt ut og kritisert, men jeg har aldri sagt noe jeg ikke kan stå inne for, forteller styrkeløfteren til NRK.

MESTER: Haugen er en merittert utøver og kan blant annet vise til et EM-gull. Foto: John Andresen / John Andresen

Mener hun har bevis

Haugen vant EM-gull så sent som i fjor, og hun har vært en del av landslaget i en årrekke, men hun har ikke representert Norge i de seneste mesterskapene.

For å forstå konflikten som nå gjør at hun står uten landslagsplass, må vi helt tilbake til november.

Da publiserte Haugen et innlegg på Facebook, der hun kritiserte eget forbund. Hun skrev blant annet at hun har følt seg «mer motarbeidet enn verdsatt av landslagsledelsen».

KRITISK: Dette Facebook-innlegget gjorde Haugen til en upopulær person i styrkeløftforbundet. Foto: Skjermdump

Haugen forsto selv at hun gikk for langt, så hun ba om unnskyldning i en e-post til blant andre sportssjefen i forbundet. Noen måneder senere sendte hun nok en e-post der hun skrev unnskyld, men i det nevnte NRK-intervjuet hevdet likevel Samnøy at hun aldri hadde beklaget.

– Det er ikke sant. Hun hadde ikke et snev av anger, og hun viser nå at hun ikke har kommet videre, lød ordene hans.

Og det er dette som nå får Haugen til å beskylde sportssjefen for løgn.

– Du mener altså at Samnøy lyver i intervjuet med NRK?

– Ja, det mener jeg. Det kommer veldig tydelig fram i de mailene jeg har sendt.

SENDT: Dette er deler av e-postene Haugen publiserte på Instagram. Disse skal ha blitt sendt til Samnøy og andre personer i Styrkeløftforbundet. Foto: Hilde Mikkelsen Haugen

NRK har sett at e-postene blant annet har blitt sendt til Lars Edvin Samnøys e-postadresse.

NRK har konfrontert Samnøy med alle Haugens uttalelser, blant annet at hun beskylder ham for løgn, men han har ikke ønsket å svare på noen av beskyldningene. Sportssjefen henviser heller til en offisiell uttalelse fra Norges styrkeløftforbund, signert forbundets president Inger Blikra.

– Vi kjenner ikke helt igjen den fremstillingen hun har gitt, skriver hun blant annet.

Du kan lese hele uttalelsen i boksen under:

Offisiell uttalelse fra Norges styrkeløftforbund angående konflikten Ekspandér faktaboks Denne saken har to sider, og det har vært samarbeidsproblemer mellom denne utøveren og landslagssjefen i 4 år. Dette har vært forsøkt løst ved spesiell tilrettelegging der kontakt mellom utøver og landslagssjef har foregått gjennom en trener utøveren selv har valgt. Etter utøvers utspill i sosiale medier etter VM i Stavanger i November i fjor, har forbundsledelsen ved toppidrettssjef og president grepet inn og invitert begge partene til et møte. Formålet med møtet var å se fremover, og sammen bli enige om hvordan tilrettelegging og samarbeid skal foregå fremover. Dette har utøveren takket nei til. Utover dette har vi ingen kommentar, og vi har gitt landslagssjef beskjed om å ikke uttale seg mer om saken verken til pressen eller i sosiale medier. Hva utøveren velger å si, rår ikke vi som forbund over. Vi kjenner ikke helt igjen den fremstillingen hun har gitt.

– Utestengt på livstid

I kjølvannet av den famøse Facebook-oppdateringen i november, og den første unnskyldningen over e-post, ble det foreslått av partene skulle møtes for å snakke ut, men invitasjonen til møtet med forbundsledelsen kom med flere betingelser, hevder Haugen.

Samnøy krevde en beklagelse, noe Haugen mente han allerede hadde fått, men ifølge 30-åringen var det heller ikke var lov til å ta opp noe fra konflikten som hadde vært.

– Kriteriene for det møtet var først og fremst at den unnskyldningen var på plass – noe den var. Nummer to var at det ikke var lov til å snakke noe om det som har vært. Vi skulle kun snakke om hvor fint og flott ting skulle bli. Det gjorde at jeg sa «nei takk, det er jeg ikke interessert i».

– Premissene (for møtet) syntes jeg ikke kom til å lede noen vei. Det kom kun til å pålegge meg skyld, det var veldig enveis fra deres side, legger hun til.

Da styrkeløfteren ikke ville møte disse betingelsene, ble hun heller ikke tilbudt ny landslagskontrakt. Haugen sier hun er villig til «rydde og ordne opp», men får ikke muligheten til det så lenge Samnøy er sportssjef.

– Så lenge han får bestemme, er nok jeg utestengt på livstid.

– Fryktelig barnslig

Haugen sier Samnøy svarte på beklagelsen, og mente at hun ikke viste noen form for forsoning og at det da dermed var uaktuelt med en landslagsretur.

– Fokuset legges mer på at jeg skal komme med en unnskyldning som han synes er grei, istedenfor å ta tak i den kritikken som har kommet. Og da stille på et møte hvor det ikke er lov til å adressere problemet... Det synes jeg er feigt og ikke noe vits. Da sitter vi der igjen. Hvordan skal det løse noen ting?

– Hva synes du om det?

FORTSETTER: Haugen har ingen planer om å gi seg med styrkeløft, tross konflikten. Foto: John Andresen / John Andresen

– Jeg la meg så flat som jeg kunne. Jeg synes det er fryktelig barnslig. Det sier sitt om at han egentlig ikke ønsker å rydde opp. Han har bestemt seg.

Selv om Haugen nå står utenfor landslaget er planen å konkurrere under NM-veka, som du kan se på NRK denne uken. Mesterskap med landslaget må dog vente, slik situasjonen er nå.

– Jeg synes ikke den straffen jeg har fått, står i stil med det jeg har gjort. Det skulle jeg ønske noen andre voksne på jobb også så, avslutter EM-vinneren.