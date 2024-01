Hevder «alle» hørte rykter om prostituerte – særlig ett møte har brent seg fast

– Ryktene var klare og kom fra mange kilder, sa Max Cobb i retten da Bessebergs forhold til prostituerte igjen ble tema i retten.

Tidligere i rettssaken har Besseberg blitt presset hardt om tilbud om prostituerte. Flere av tiltalepunktene i rettssaken mot Besseberg handler om prostitusjon. Han er tiltalt for grov korrupsjon, men erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen.

Onsdag var Cobb vitne i rettssaken mot Besseberg. Han var styremedlem i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) da politiet aksjonerte mot Besseberg i april 2018. I dag er han generalsekretær i IBU.

– Det gikk alltid rykter om at arrangører ga jaktturer og prostituerte. I Russland var det noe som pågikk hele tiden og hver dag, sa Cobb i retten.

– Gjorde du observasjoner av at det var prostituerte på IBU-arrangementer, spurte aktor.

– Det er veldig vanskelig å si om folk er prostituerte eller ikke siden vi aldri så dem i aksjon. Men det jeg kan si at over flere tiår gikk det rykter om Bessebergs atferd på disse stevnene hvor det var prostituerte involvert, sa Cobb.

Tidligere var Cobb også mangeårig leder i amerikansk skiskyting. Besseberg har kommet med innrømmelser om prostituerte i de første avhørene med politiet, men bestrider innholdet i avhørene under rettssaken.

Spesielt møte

Amerikanske Cobb husker spesielt et møte med sponsortoppen Stefan Seykora, som var direktør sponsor og markedsselskapet APF. Møtet foregikk i 2002, altså flere år før perioden tiltalen gjelder.

Dette selskapets rekke av påspanderte jaktturer til Besseberg er også del av korrupsjonstiltalen. Innholdet i samtalen med Seykora fikk Cobb til å reagerte.

– Han fortalte fra APFs perspektiv ville det være bra å ha verdenscup i USA. Fordi dette ville bety TV-tid i Europa på kveldstid, sier Cobb om samtalen som straks tok en ny vending.

– Han spurte meg om jeg forstod hva som var nødvendig for å ha verdenscup i USA. Jeg spurte hva mener du, sier Cobb før han forteller om svaret.

– Han svarte «du vet hva presidenten har behov for» forteller Cobb at Seykora sa.

– Mener du ryktene som omhandler jaktturer og prostituerte, forteller Cobb at han spurte.

– «Ja» svarte han. Jeg sa at det kom ikke til å skje, sier Cobb.

Hans oppfatning var at alle kjente til historiene om Besseberg.

– Hele skiskyttermiljøet visste at jaktturer og prostituerte ble tilbudt, sier Cobb.

Han mener styret i Det internasjonale skiskytterforbundet også kjente til dette. Han husker hvordan en av styremedlemmene i IBU-styret, Klaus Leistner, fleipet med hvordan Besseberg var opptatt av jakt og kvinner.

Anders Besseberg under verdenscupavslutningen i russiske Tjumen i 2018, sammen med den russiske guvernøren Vladimir Jakusjev. Foto: Sergey Rusanov / Shutterstock

– Han var hans nærmeste allierte i styret. Når han sa det vil jeg tro at alle andre var klar over det i styret, sier Cobb.

Christian B. Hjort, Bessebergs forsvarer, påpeker at det er mye rykter som blir fremsatt i saken.

-Dette kommer vi tilbake til i prosedyren, men det refereres mye til rykter, sier Hjort.

Olle Dahlin, som i dag er president i Det internasjonale skiskytterforbundet, sa i retten at han ikke har konkrete historier om Besseberg og prostitusjon.

- Det er mye rykter. Jeg har ikke konkret eksempel på det når det gjelder prostitusjon, sier Dahlin.

Onsdag ble det også klart at Besseberg-saken skal kjøres i Idrettens Voldgiftsrett, uavhengig av saken i det norske rettsvesenet.. Datoen er ikke satt. Greg McKenna lederen for Biathlon Integrity Unit, som overser interne regler i Det internasjonale skiskytterforbundet, sier at Besseberg blant annet risikerer bot opp til 100.000 euro. Det ble klart i retten onsdag.

Avviste dopingrapport

I vitneutspørringen av Cobb ble også dopingskandalen i Russland tema. Der ble Anders Bessebergs håndtering av skandalen tatt opp. Det gjaldt blant annet McLaren-rapporten som avdekket omfanget av jukset i 2016.

– Han fortalte meg at rapporten ikke var verdt papiret det var skrevet på, sa Max Cobb i retten.

Max Cobb var kritisk til Bessebergs håndtering av den russiske dopingskandalen. Foto: NTB

Cobb hadde hørt at Besseberg hadde gitt samme synspunkt til andre om rapporten om russisk idrett, som rystet idrettsverdenen.

– Det var dyp skepsis fra presidentens side, sier Cobb om diskusjonene i styret om rapporten.

Hans oppfatning var at Besseberg ikke hadde respekt for vitneutsagnet til dopingvarsleren Grigorij Rodtsjenkov. Dette var russeren som hadde avslørt metodene han og andre hadde brukt for å skjule dopingjukset.

– Han var ganske nedlatende i forhold til arbeidet og rapporten McLaren hadde utarbeidet, sier Cobb.

Rettstegning av Besseberg i Buskerud Tingrett. Foto: Ane Hem / NTB

Det stod i motsetning til hans egen oppfatning av rapporten.

Dagen før Cobb vitnet hadde Besseberg blant annet fått spørsmål om dagens vitner Olle Dahlin (nåværende president i IBU) og Max Cobb, som han har gitt lite rosende omtale. Det viste blant annet en avlyttet samtale med sponsortoppen Volker Schmid, som han i flere tiår har hatt et tett forhold til.

«Olle og Max er fullstendig fortapt». Syns du det er lojalt å dele? spurte da aktor.

– Til en god venn så er det jo ikke unaturlig at man sier det, svarte Besseberg.

Dahlin, som vitnet onsdag, påpekte at IBU-styret føltes veldig toppstyrt.

– Besseberg hadde en majoritet i styret, så det var veldig forutbestemt hvordan ting skulle ende, sa Dahlin, som selv har bakgrunn fra svensk næringsliv.

Så forandring etter 2014

Tidligere på dagen fortalte tidligere norsk skiskytterpresident at Tore Bøygard at han så en endring hos Besseberg etter 2014.

– Det var hele tiden forsvar av det systemet som det russiske skiskytterforbundet drev med, sa Bøygard.

Han reagerte også på hvordan Besseberg omtalte den russiske dopingskandalen.

Tidligere norsk skiskytterpresident Tore Bøygard i retten tirsdag. Til høyre aktor Marianne Djupesland i Økokrim Foto: Stian Haraldsen / NRK

Bøygard husker spesielt en pressekonferanse han reagerte på, der Besseberg sa det ikke fantes beviser for juks i McLaren-rapporten.

– Den opplevelsen jeg satt igjen med etter det utsagnet var at Rodtsjenkov ikke ble tatt på alvor og at McLaren ikke ble trodd, sa Bøygard.

Selv har Besseberg tidligere omtalt at det ikke var bevis, men en rekke indisier i McLaren-rapporten.

– Det var mange småting man begynte å lure litt på, sa Bøygard om Besseberg i tiden etter OL i Sotsji i 2014.

Tidligere norsk skiskytterpresident Tore Bøygard utenfor Buskerud Tingrett onsdag. Foto: NTB

Dette ble han senere presset hardt på fra Bessebergs forsvarer. Han leste blant annet opp avisartikler fra 2014 og 2016 der han mente Bøygard ikke viste store motforestillinger mot Besseberg på den tiden Han etterlyste spesifikke opplevelser som førte til Bøygards skepsis.

Bøygard viste da til forklaringen han hadde gitt tidligere på dagen.

I den forklaringen sa Bøygard blant annet at han tidligere opplevde Besseberg som nøytral i mange saker. Han reagerte etter hvert på at han nå engasjerte seg mer aktivt, blant annet da russiske Tjumen ble valt som VM-arrangør i 2016.

Varslet om sedler

Bøygard fortalte at han også varslet Anders Besseberg om konvolutter og mulig stemmekjøp mens nordmannen var president i IBU.

Det gjaldt både da russiske Tjumen ble tildelt VM i skiskyting høsten 2016. Men også en kongress i 2010.

Bøygard dro frem flere episoder som hadde fått ham til å reagere. Det involverte russere. Flere russere er sentrale i anklagene mot Besseberg i retten. Bøygard fortalte at han varslet Besseberg om det han opplevde.

Først fortalte han om kongressen i 2010 der Aleksander Tikhonov, en mangeårig russisk skiskyttertopp, kom med en papirpose til bordet der han satt.

– Personen som satt ved siden av meg fikk papirposen. Oppi lå det en skjorte og en konvolutt. Vedkommende åpnet konvolutten nede i posen og jeg så det var penger i konvolutten, forteller Bøygard.

Tore Bøygard sammen med Anders Besseberg og Rakel Rauntun, tidligere generalsekretær i det norske skiskytterforbundet. Foto: NTB

Han vet ikke hva Tikhonov var ute etter. Men han så penger ble overlevert til en person.

– Navnet på vedkommende greier jeg ikke å hente frem. Han var russer, en trener og bosatt i Australia, sa Bøygard.

Han forstod det ikke slik at personen hadde noen offisiell rolle på kongressen. Han tror heller ikke Tikhonov var kandidat til en internasjonal posisjon under kongressen.

Men han så at det var sedler i konvolutten.

– Varslet du Anders om dette?

– Ja, sa Bøygard og fortsatte.

– Etter middagen varslet jeg Anders om hva jeg hadde sett. Jeg regnet med at IBU tok seg av saken. Det var det jeg kunne gjøre, sa Bøygard.

Siden fortalte han også hvordan ha så konvolutter ble delt ut av det han mener var russere, før det omdiskuterte valget av Tjumen, som VM-arrangør høsten 2016. Også da varslet han Besseberg, fortalte Bøygard.