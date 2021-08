Hevdar utøvarar juksar for å hamne i lettare klasse: – Det same som doping

– Som president har du sagt at klassifiseringssystemet er viktig for deg. Kvifor det?

– Eg meiner at klassifisering, frå den mentale prosessen i den paralympiske rørsla, er starten. Utøvarane skal bli klassifisert og plassert i dei riktige klassane. Det er starten på heile prosessen mot å få god konkurranse og ein rettferdig konkurranse.

– Vi har høyrt utsegn om manipulering av systemet, kva tenkjer du om den utfordringa?

– Vi har mekanismar som tar juksarane. Men vi treng også å forstå at av og til botnar slike skuldingar ned i utøvarar, eller familien til utøvaren, som skuldar andre for å jukse, fordi dei ikkje har blitt plassert i riktig klasse, eller fordi dei ikkje får dei resultata dei vil ha. Vi etterforskar alle saker, og viss det er noko å straffe, så straffar vi dei. Men av og til handlar det berre om ein utøvar som kjem til oss og seier at «eg får ikkje dei resultata eller medaljane eg vil ha, og difor trur eg han eller ho er i feil klasse».

– Vi har system på plass i kvar einaste sport. Det er eit robust klassifiseringssystem. Det er ikkje noko berre ein person kan bestemme. Vi kan alltid utvikle oss og vi vil utvikle oss. Det er difor vi har ein gjennomgang av systemet. Vi har starta ein prosess no, som kan ta opp til tre år, og vi lyttar til alle. Alt frå utøvarar, til internasjonale forbund, dei nasjonale paralympiske komiteane og ekspertar. Vi er òg i kontakt med andre grupper med funksjonsnedsettingar, som per dags dato ikkje er inkludert i den paralympiske rørsla. Vi prøver å forstå dei og ynskjer å inkludere dei. Vi er i denne prosessen fordi vi vil at klassifiseringa skal utvikle seg, men vi er overtydd om at vi har eit robust system på plass, som vil ta juksarane. Vi veit at det er utøvarar som føler seg freista til å jukse, men dei veit at viss dei gjer det, så vil konsekvensane verte store for dei.

– Tykkjer du at systemet er godt nok?

– Systemet er godt nok i form av korleis vi kan forhindre juks, men med omsyn til klassifiseringssystemet i kvar enkelt sport, så kan vi stadig utvikle oss. Vi kan alltid hente inn meir kunnskap. Vi treng å verte meir basert på forsking. Vi endra klassifiseringssystemet for nokre år sidan. Vi vil alltid jobbe mot å endre systemet i dei ulike idrettane. Det jobbar dei internasjonale forbunda med, og vi støttar dei i det arbeidet. Det er nokre fundamentale prinsipp som legg til grunn, men dei står i klassifiseringskoden. Det er alltid rom for forbetring. Vi vil aldri komme til det punktet der vi kan slappe av og seie at vi har det perfekte systemet og dei perfekte retningslinjene. Det vil vere ein kontinuerleg prosess mot å utvikle systemet i dei ulike klassane i kvar enkelt sport, og framgangsmåten i lovlege og ulovlege aspekt av sporten.

– Sarah Louise Rung blei re-klassifisert, kva tenkjer du om hennar situasjon?

– Klassifiseringa i symjing blei gjennomgått i 2017. Det var etter krav frå nasjonane si praksis i sporten. Då var det mykje interaksjon mellom kvalifiseringskorpset, forskinglaget og av nasjonane som konkurrerer i sporten. Eg forstår at dette påverka den individuelle utøvaren, det er øydeleggande og eg tykkjer synd i dei. Vi veit at nokre blei plassert i høgare klasser, nokre blei verande og andre gjekk ned ei klasse. Nokre blei også ikkje klassifisert. Men vi har trua på at det nye systemet, som blei godkjent av fleirtalet, er eit betre system ut frå ein kunnskapsbasert synsvinkel. Vi må la det stå med konsekvensane, og samstundes som vi fortset å utvikle oss, så må vi tenkje over kva vi kan gjere for desse utøvarane som er vant til å vinne medaljar, og som ikkje gjer det lenger, og støtte dei best mogleg i den overgangen.