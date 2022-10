Hevdar Mbappé stilte uvanlege krav til PSG – så dukka denne lappen opp

Lustig avslutter karrieren etter sesongen

Den tidligere Rosenborg-spilleren Mikael Lustig har annonsert at han legger opp som fotballspiller etter 2022-sesongen.

– Takk AIK Fotball. Umiddelbart da jeg kom til AIK, følte jeg meg hjertelig velkommen av alle. Det har vært en stor ære for meg å spille i AIK, og jeg kommer til å huske denne tiden i livet mitt i lang tid fremover. Jeg vil rette en stor takk til supporterne, de ansatte på Karlberg, mine medspillere og alle andre jeg har møtt opp gjennom årene i klubben, sier Lustig på AIKs hjemmesider.

Svensken har spilt for klubber som Umeå, GIF Sundsvall, Rosenborg, Celtic og Gent. Det var under oppholdet hans i Trondheim han gjorde seg kjent for det norske folk.

35-åringen noterte seg for 18 mål og 19 assist på sine 127 kamper for Rosenborg. Under oppholdet hans i Norge vant han Eliteserien to ganger (2009 og 2010).

Lustig har også scoret seks mål på 94 kamper for det svenske landslaget. De siste årene har han spilt for AIK.