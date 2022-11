Hevdar intern gruppechat avslørte VM-strategi – diskuterte norske journalistar

Ein talsperson i Qatars arrangementskomite sa følgjande til NRK:

– Tanken bak desse meldingane er klare. Vi trudde verkeleg at stemma vår ikkje blei høyrt i samtalene om VM i Qatar. Vi vurderte det slik at anti-Qatar-narrativet i Noreg førte til ei ubalansert samtale over hele landet, og at dette ville føre til press på Noregs Fotballforbund. Vi ønska at forbundet skulle kjenne til detaljane i arbeidet vårt og de konkrete stega vi har tatt med omsyn til arbeid, og dette er heilt normal praksis og ikkje noko annleis enn kva eit kva som helst selskap ville gjort under same omstende.

– Det er ein bevisst strategi å informere forbunda om jobben vi gjer. På denne tida hadde Noreg gode moglegheiter til å kvalifisere seg, og vi ville forsikre oss om at NFF tok imot oppdateringar om jobben vi gjer. Dette betyr ikkje å «stenge ned» eller «avgrense ei fri og uavhengig presse». Alle har rett til si eiga meining. Når det er sagt: Vi har også rett til å dele vår side av saka og jobben vi gjer med relevante partar (inkludert NFF).

– Som eit kva som helst internasjonalt selskap eller vert for ei stor turnering eller arrangement, er vi dedikert til å promotere den gode jobben som blir gjort og forsvare vårt rykte. Vi er ikkje redde for kritikk. Vi er faktisk konstant i dialog med kritikarane våre, og det har vi vore i tolv år. Vår hyppige og regelmessige dialog med Human Rights Watch og Amnesty International er bevis på det. Men vi meiner at når et einsidig perspektiv og syn på denne turneringa blir presentert, utan noka tydelege motargument eller forsøk på å balansere eller nyansere, ser på i det som normal praksis å forsvare vår posisjon, promotere arbeidet vi gjer og informere andre partar, i dette tilfellet NFF.