Hevdar hekkeløpar blei slått ned under oppvarming – så tok han VM-kravet

På oppvarminga før finalen på 400 meter hekk, skal Wilfried Happio ha vorte angripen og skamslått av ein person som «dukka opp frå ingenstad».

Likevel skulle han stille til start, sjølv om han hadde tydelege problem og hosta blod.

Venstre auge måtte bli bandasjert, og han sprang sjølve løpet med lapp framfor auget.

Det angrar han nok ikkje på.

Hekkeløparen sprang inn på tida 48,57, og det gav han ny personleg rekord, i tillegg til at han klarte minimumskravet for VM i amerikanske Eugene, som startar 15. juli.

SIGER: Wilfried Happio klarde å slå tilbake, til trass for den dramatiske oppvarminga. Foto: SAMEER AL-DOUMY / AFP

Etter løpet skal han ha blødd frå nasen då han stilte opp i pressesona.

– Eg vil ikkje prate om kva som skjedde. Eg kjende meg bra under løpet, og eg er glad for at eg lykkast, sa Happio ifølgje RMC Sport.

INGEN BANDASJE: Augelappen blei bytta ut med solbriller og smil etter endt løp. Foto: SAMEER AL-DOUMY / AFP

– Opprørande

Meir snakkesalig var trenaren, som var heilt skaka av hendinga.

– Nokon hoppa på Happio og slo han. Det var ein mann som kom frå ingenstad, og kasta seg over han. Eg er heilt mållaus, seier trenar Olivier Vallaeys til L'Equipe.

Sjølve episoden skal ha skjedd på ein oppvarmingsbane ved sida av sjølve hovudbanen.

Mannen skal ha hatt eit armband som gav han tilgang til sjølve arrangementet, og dermed klart å ta seg inn på bana. Han skal ha slått Happio fleire gonger i ansiktet, før trenaren greip inn og fekk stoppa angrepet.

PALLEN: Sølv-medaljør Ludvy Vaillant, gullmedaljør Wilfried Happio og bronsemedaljør Victor Coroller. Foto: SAMEER AL-DOUMY / AFP

Skal ha blitt arrestert

Ifølgje RMC Sport vart kommunepolitiet tilkalla. Dei kom raskt til staden og skal ha arrestert personen. Sjølve årsaka til angrepet er ukjend.

Trenaren forstår ikkje korleis noko slikt kan skje.

– Vi er i sjokk. Det er eit einaste stort rot. Det er opprørande, men mannen vart arrestert og Wilfred har det bra.

Etter løpet skal Happio ha drege til sjukehuset for vidare undersøkingar.

Samstundes vil det franske friidrettsforbundet og byen Caen vil sende inn ei klage.