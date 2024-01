– For meg var det forferdeleg. Eg var god venn med Anders, ein verkeleg god venn, seier Janez Vodicar til NRK om korleis det var å sitte i avhøyr med politiet om Anders Besseberg.

Slovenaren var tidlegare visepresident under den korrupsjonstiltalte skiskyttarpresidenten Anders Besseberg fram til 2006.

Då etterforskinga av Besseberg starta tok politiet kontakt.

– Eg fortalde alt eg visste, seier Vodicar.

Tysdag startar rettssaka mot Anders Besseberg. Han er tiltalt for grov korrupsjon, men erkjenner ikkje straffskuld etter tiltalen.

Påtalemakta skuldar Besseberg for å ha teke imot bestikkingar i form av prostituerte tilbodne av russarar, eksklusive klokker, påspanderte jaktturar og leasingbil betalt av eit selskap som skaffa marknadsavtalar.

Bjørnejakt

Overfor NRK hevdar Janez Vodicar at han på 2000-talet åtvara Besseberg mot å ta imot gåver og påspanderte jaktturar. Han meinte det kunne straffe seg for skiskyttarpresidenten. Han likte ikkje det han observerte.

– Eg åtvara han. Nokre gonger då vi snakka saman sa vi at dette er for mykje, seier Vodicar.

Janez Vodicar, er professor på Universtitetet i Ljubljana. Der har han testa ei rekke av dei kjende utøvarane i landet. I Det internasjonale skiskyttarforbundet var han sportsleg ansvarleg. Foto: Jørgen Terland Gundersen/NRK

Hans oppfatning var at Besseberg ikkje reagerte på åtvaringane.

– Han sa ikkje; «Nei karar, Eg skal ikkje gjere dette». Han sa ikkje at han ikkje trong å skyte rådyret eller ikkje trong den dyre klokka, seier Vodicar.

Vodicar trekker fram episodar frå åra før tidsperioden som er del av tiltalen mot Besseberg.

Vodicar hugsar spesielt godt ein av jaktturane til Besseberg.

– Eg hugsar han kom tilbake frå jakt i Slovakia. Alle var fornøgde og glade. Lokale jegerar hadde vore med. Så sa han «eg skaut ein bjørn». Så vart eit bilete av dette publisert ein stad, seier Vodicar.

Han har stilt seg spørsmål om kven som betalte, men skjønte det var organisert av verdscuparrangøren i Slovakia. Vodicar såg det same i andre land. Det gjaldt ikkje berre i Russland.

Fekk tilbod

Sjølv fortel han at han også fekk tilbod om både pengesjekkar og ferieopphald då han var skiskyttartopp.

– Men eg tok aldri imot. Eg sa nei. Det var ikkje rett å gjere og det var ikkje slik eg kunne jobbe, seier Vodicar.

Kva som gjekk føre seg etter 2006 veit ikkje Vodicar. Då tapte han presidentvalet i IBU mot Besseberg. Deretter forsvann han ut av leiarskapen i IBU.

Då politietterforskinga av Besseberg vart kjend vurderte han å ringja Besseberg. Han lét vera.

Anders Besseberg med ei gåveeske i handa under VM i Khanty-Mansijsk i 2011. Bak står dåverande direktør i Det russiske skiskyttarforbundet Sergej Kushchenko. Ifølge tiltalen fekk han ei klokke til ein verdi av 195.000 kroner frå ein styresmaktsperson innan russisk skiskyting dette året, truleg under denne meisterskapen. NRK har spurt om kva som er i eska på biletet, men Besseberg og advokatane hans vil ikkje svara på konkrete skuldingar mot han før rettssaka og viser til det Besseberg skal forklare der. Foto: NordicFocus

– Frå starten likte eg verkeleg Anders, fordi han var ein ekspert. Han var skiskyttar, seier Vodicar, som hadde ansvar for det sportslege i Det internasjonale skiskyttarforbundet.

Besseberg har ikkje gitt versjonen sin av denne konkrete saka.

Men Besseberg har gjennom advokatane sine vorte framlagt innhaldet i denne og fleire andre saker. Han har bede dei svare NRK.

– Besseberg kjenner seg ikkje igjen i beskrivinga og avviser påstandane som blir sette fram mot han. Han ønskjer ikkje å kommentera påstandane nærare før rettssaka, seier medforsvarar Mikkel Toft Gimse til NRK.

– Festkomiteen

Russiske Aleksander Tikhonov, som var visepresident i IBU på 2000-talet, hevdar han sjølv var usamd med Besseberg om oppvartningen av skiskyttartoppar ute i Europa.

– Då nye visepresidentar kom inn vart vi i styret kalla den utøvande festkomiteen, seier Tikhonov og siktar mellom anna til middagar, vinar og festar.

Tikhonov er overfor NRK klar på at klokkegåver ikkje er farleg og at Russland er ein gjestfri nasjon. Han såg på jaktturar som ein vennleg invitasjon. Han fortel at han sjølv ein gong var på jakt med Besseberg.

Den uavhengige kommisjonen som granska Besseberg-saka på oppdrag frå IBU, sette spørsmålsteikn ved truverdet til russaren.

«Generelt vurderer ikkje kommisjonen at Mr. Tikhonov er eit påliteleg vitne», står det i rapporten.

Samtidig vart det påpeika at noko av det han fortalde samsvarte med kva andre personar opplyste om.

Besseberg er kjend for lidenskapen sin for jakt. Her med ein muflon, som finst i sentrale delar av Europa.

– Opptredde høfleg

Tidlegare sponsorsjef Jacob Lund var tett på skiskyting gjennom 90- og 2000-talet. Han meiner at det å akseptere tilbod også dreidde seg om høflegheit.

– Det var stort i Aust-Europa når presidenten i eit idrettsforbund kom på besøk. Då vart du oppvarta. Då var det sjampanje, god mat og sikkert damer òg, seier Lund.

Han påpeikar at ein kan spørja seg om det er nødvendig.

Jacob Lund, tidlegare sponsorsjef i Vital og DNB. Han var tett på som sjef for sponsoravtalar med både internasjonal skiskyting og Noregs Skiskytterforbund. Foto: NTB

– Poenget er at du må vite kvar grenser for høflegheit går på ein måte. Det er klart at kjem du som leiar frå IBU til Bulgaria og dei set stor pris på deg, så må du oppføra deg som ein leiar i IBU. Du kan ikkje berre seia nei til vodka, nei til noko mat eller nei til ein jakttur, seier Lund.

Sjølv var han på jakttur ein gong med Besseberg i Sibir.

– Han opptredde høfleg og takka ja til det han vart invitert til, seier Lund.

System for gåver

Greg McKenna leier Biathlon Integrity Unit (BIU), ei uavhengig eining oppretta for mellom anna å etterforska brot på etisk regelverk i IBU.

Greg McKenna leiar av Biathlon Integrity Unit. Foto: Jørgen Terland Gundersen/NRK

McKenna påpeikar at rapportering av gåver er eit krav for skiskyttartoppane i IBU no.

– No har vi eit system dersom ein tenestemann blir oppsøkt eller gitt ei gåve, så sender dei ein e-post til meg som leiar av BIU og seier «Eg har fått denne pennen». Ofte er det små ting, men det er rapportert, seier McKenna.