Hevdar Carlsen var i «hemmeleg» Fide-møte – har fått VM-frist

Det har vore ein dårleg skjult hemmelegheit at Magnus Carlsen ikkje er den største supporteren av dagens VM-format, der det blir spelt tolv parti i langsjakk.

Etter sigeren mot Jan Nepomnjasjtsjij i desember 2021, var Carlsen og teamet hans klare på at lyn- og hurtigsjakk er langt meir interessant enn langsjakk.

Dette skal også ha vore eit tema då den norske stjerna etter seiande møtte Fide-president Arkadij Dvorkovitsj i Madrid førre veke. Både Financial Times og The Guardian har kjelder på at møtet fann stad, og førstnemnde erfarer at Carlsen og Fide-toppen skal ha diskutert eit nytt VM-format.

VANN: Jan Nepomnjasjtsjij vann kandidatturneringa og har igjen kvalifisert seg til VM. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Ifølgje dei to velrenommerte avisene skal Fide-leiinga også ha gitt Carlsen ein frist til å bestemme seg om han stiller i ein ny tittelkamp.

Hevdar Carlsen må gi VM-svar snart

VM-fristen er sett til 20. juli, men avisene skriv at 7. august er ein meir sannsynleg dato sidan det då blir halde presidentval i Fide.

NRK har vore i kontakt med far og manager Henrik Carlsen, om det påståtte Fide-møtet, men han vil ikkje kommentere saka.

MOGLEG REPRISE: Ifølgje tradisjonen blir det Jan Nepomnjasjtsjij som møter Carlsen i VM. Men det er ikkje sikkert nordmannen stiller. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Etter triumfen mot Nepomnjasjtsjij i fjor gjekk Carlsen langt i å antyde at det var den siste VM-kampen hans om den neste motstandaren ikkje kom frå «den neste generasjonen».

– For dei som reknar med at eg skal spele VM neste gong, så er sjansen for at dei blir skuffa, veldig stor, sa Carlsen den gong.

Men sidan det har ikkje Carlsen gitt eit definitivt svar om eiga VM-deltaking. Etter at «Nepo» vann kandidatturneringa tidlegare i juli har det vore knytt spenning til om motstandaren heiter Carlsen eller Ding Liren, som vart nummer to i turneringa.

– Veldig spennande format

I tillegg til å få ein VM-frist, skal altså Fide-toppane og Carlsen også ha diskutert eit nytt VM-format. Den russiske nettavisa sport-express.ru hevdar at Carlsen har stilt krav om at VM-reglane må endrast drastisk ved å innføre eit tennisliknande format, som inneheld element av lang-, lyn- og hurtigsjakk.

Denne artikkelen fekk Carlsen til å reagere.

– Fake news, skreiv Carlsen på Twitter førre veke og lenkja til ein artikkel om temaet.

Det er førebels uklart om Carlsen er kritisk til rapportane om at han har stilt krav eller om han meiner at diskusjonane om eit nytt VM-format ikkje har funne stad. Henrik Carlsen har ikkje ønskt å utdjupe «fake news»-meldinga overfor NRK.

Falske nyheiter eller ikkje – sjakkekspert Atle Grønn meiner uansett det er på høg tid å gå bort frå dagens versjon av VM i langsjakk.

POSITIV: NRKs sjakkekspert Atle Grønn meiner det seinaste forslaget er spennande. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

– Det er eit veldig spennande format. Eg er imponert over kreativiteten i forslaget. Det vernar klassisk sjakk, samtidig gjer det heile formatet meir dynamisk, seier Grønn til NRK.

Han held fram:

– Eg meiner klassisk langsjakk er i ei krise. Den er ikkje heilt tilpassa vår tid. Eg synest det her er lovande.

Fleire forslag frå Carlsen

Grønn trur ikkje oppgjeret i fjor mot «Nepo» hadde tilstrekkeleg med interesse frå publikum.

– Vi treng å sprite opp VM-matchen meir, og trur det er tydeleg for den gjengs sjåaren at ein ikkje kan ha ti remisrekkjer på rad for å bli interessert.

Carlsen har tidlegare komme med eit forslag som innebar fire parti med hurtigsjakk kvar dag. Dette fekk ei heller lunken mottaking sidan langsjakken då vil forsvinne heilt, fortel Grønn.

Carlsen foreslo også ei anna løysing i 2015. Den gongen var ønskt ei utslagsturnering.

Nordmannen meinte at dette ville gi endå fleire sjakkspelarar moglegheita til å bli verdsmeister, samtidig som det ville skape meir blest rundt sjakken.