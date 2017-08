Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Forventningene før oppgjørene mellom Lillestrøm og Vålerenga er alltid store. Allerede før avspark i lørdagens møte på Åråsen ble det nesten for hett.

For under oppvarmingen til Vålerenga begynte Daniel Fredheim Holm og Jonatan Tollås Nation å knuffe på hverandre. Deretter stanget førstnevnte lagkameraten i skulderen, og på TV-bildene til Eurosport så det ikke ut som det var en vennskapelig krangel.

– Det er et godt tegn. Veldig bra, mente Fredheim Holm da Eurosport kommenterte tenningsnivået.

– Vi var litt overtent, så gikk vi litt i tottene på hverandre. Vi skværet opp og er kompiser, men vi var nok litt tent, ja. Jeg synes egentlig vi tar med oss ekstra tenning på banen også, sier Tollås Nation til NRK etter kampslutt.

Tidligere Vålerenga-trener og studioekspert, Kjetil Rekdal, mente heller ikke at opptrinnet var noe stort problem.

– Dette er to erfarne gutter som har ansvaret for å få laget til å fungere. Den ene i angrep og den andre i forsvar. De har vært der i mange år og kjenner også på trykket før en slik kamp, sa Rekdal.

– Ikke mye til overs for dem

Temperaturen på banen var som ventet også høy. Bare ni minutter ut i kampen stanget Lillestrøm-veteran Frode Kippe inn ledelsen for hjemmelaget.

– Det var en god start, og det ble viktig for kampen. Det er ikke så ofte vi slår dem, så dette må vi nyte, sier en av kampens kjemper, Kippe, til NRK.

– Hva slags forhold har du selv til Vålerenga?

– Jeg har ikke så mye til overs for dem, jeg har jo vært i Lillestrøm i 20 år, så dette smakte ekstra godt.

Ledelsen varte bare i 20 minutter, for Christian Grindheim headet inn et hjørnespark bak en ikke altfor årvåken Arnold Origi i Lillestrøm-buret.

GOD START: Frode Kippe gratulerer med scoring etter ni minutter. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Skjærer i hjertet

Men første omgang hadde enda mer å by på. To minutter før pause, briljerte vertenes Ifeanyi Matthew. Etter et pent veggspill, fikk nigerianeren ballen tilbake like utenfor sekstenmeteren og klemte til – i mål.

Vålerenga fikk så tre store sjanser i omgangens siste minutt, men hverken Fredheim Holm eller Tollås Nation fikk uttelling.

Den andre omgangen hadde også muligheter til begge lag, men Lillestrøm kjempet til seg seieren.

– Det er en slitekamp og vi forsvarer oss heltemodig gjennom hele kampen. Det er deilig, og spesielt for supporterne er seire mot Vålerenga dette viktig. Det er noe vi tar med oss videre, sier Lillestrøm-trener Arne Erlandsen.

–​ Det skjærer i hjertet å tape på Åråsen. Det er lokaloppgjør, og bare surt, sier Grindheim.