Hetland vil «lirke» Northug i form: – Han er i en særstilling

– Petter er i en særstilling som utøver, og vi skal prøve å lirke han i form til OL. Så får vi se om det blir Tour de Ski eller ikke, sier Hetland til NRK på plass i Toblach.

LANDSLAGSTRENER: Tor Arne Hetland.

Northug er ikke med til Toblach, og sto også over i Davos sist helg. Han har ikke vært i aksjon siden prolog-smellen på Lillehammer.

Northug kunne ha stilt til start i Skandinavisk cup i Vuokatti i helgen, men heller ikke der stiller Northug til start. Det betyr at Hetland ikke får noen indikasjoner på Northugs form før Tour de Ski.

– Vi har gode øyne som følger Petter daglig i Trondheim. Stig Rune Kveen følger ham opp, og Petter selv har en god følelse på når han er i form og ikke sier Hetland.

En uke til uttaket

Før verdenscuprennene i Ruka meldte Northug seg klar, men da ble han ikke tatt ut.

– Vi har dialogen vi trenger for å vite om han er klar eller ikke, melder Hetland.

Han presenterer Tour de Ski-laget torsdag 21. desember. Da kommer det fram om Northug får seg en sårt tiltrengt julegave på forskudd – eller om det blir et nytt skudd for baugen for det norske skifenomenet.

– Vi tar denne uka som kommer nå, og ser hvordan det går med Petter, sier Hetland, som uansett er sikker på at han har et stykke igjen til toppformen:

– Han trenger litt tid til å trene før han er tilbake for fullt, sier Hetland til NRK.

Flere i trøbbel

Northug er ikke den eneste som har slitt i sesongstarten. Sjur Røthe er rammet av revmatisk sykdom, Martin Johnsrud Sundby er litt bak på listene, mens Finn-Hågen Krogh sliter med å finne tilbake til fjorårets form.

– En skulle alltid ønske at alle gikk kjempebra og var i toppen. De balanserer på alt de gjør, så at ikke alle slår ut i full blomst og er i kjempeform er naturlig, sier Hetland.

Verdenscuphelgen i Planica 20.–21. januar er siste muligheten til å kvalifisere seg til OL. Det betyr at det er tre ordinære verdenscuphelger igjen. I tillegg skal det gås Tour de Ski og NM.

Det betyr at OL-døren absolutt ikke er lukket for Northug.

– Det er en del helger igjen før OL-laget er tatt ut. Vi skal gjøre det vi kan for at vi får best mulig lag på hver enkelt Ol-øvelse, sier landslagstreneren.