Hetland om verdenscup-uttak: – Det er lett

TAR UT LAG: Det er totalt ti herreløpere som skal få plass på verdenscup-laget til landslagstrener Tor Arne Hetland i Ruka kommende helg. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Jeg fikk melding fra Petter i går om at han var frisk og i trening igjen, sier Tor Arne Hetland.

Det store samtaletemaet under den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen har vært hvorvidt landslagsledelsen kommer til å ta med Petter Northug til den første verdenscupen neste helg.

Northug fikk tidligere i høst krav på seg om å levere toppresultater på Beitostølen om det skulle la seg gjøre, men Northug ble syk og har ikke fått konkurrert i helgen.

Humrer av kronikk

Hetland nekter å si om han er villig til å ta med Northug på skjønn, noe mange mener han bør gjøre siden det er såpass få verdenscuper før OL – og dermed også få muligheter til å både gå seg i form og gå seg inn på et OL-lag.

Hetland humrer når NRK viser ham kronikken som Trond Espen Seim og Anders Baasmo Christensen har skrevet i dag, der de tar til orde for at Northug må med.

De skriver blant annet:

«Nå nå kan det virke som om landslagsledelsen står i fare for å spenne bein på Petter Northug og seg selv og alle oss som er glad i langrenn, allerede før sesongen virkelig er i gang. Vi håper at ledelsen alt har den opplagte avgjørelsen klar, nemlig at Petter Northug stiller til start i Finland, hvis han selv mener han er klar for det».

– Enkelt å ta ut laget

Hetland sier han liker engasjementet.

– Jeg har ikke lest den, så jeg skal ikke mene så mye om den. Men det er morsomt å se engasjementet i det norske folket om Petter. Alle vet hva Petter kan gjøre på sitt beste, og han skal få sjansene sine i verdenscupen, han som alle andre på et elitelag, sier Hetland.

– Hvordan merker du alt dette engasjementet?

– Jeg merker det egentlig ikke, men jeg hører at det er mange meninger. Og det er hyggelig, sier Hetland og smiler lurt.

Landslagstreneren har fått se mange skiløpere vise seg frem på Beitostølen, og han har trolig et luksusproblem før han skal ta ut laget som reiser til Kuusamo og verdenscupen. Laget blir presentert mandag klokken tolv.

For eksempel tyder mye på at Simen Hegstad Krüger, som vant 15-kilometeren søndag, kan få en plass.

– Er det vanskelig å ta ut laget?

– Nei. Det er lett. Men det blir bestandig diskusjoner, men det er relativt enkelt, sier Hetland.