Hetland om Northug: – Et grovt overtramp

– Vi har våre retningslinjer og vi har noen punkter som er ganske lett å følge, og dette var et grovt overtramp mot sine lagkompiser, sier Tor-Arne Hetland til NRK.

Han er på plass i Ruka i Kusamo for å forberede seg på verdenscuprennene som starter fredag. Oppstyret startet da Northug ble vraket til helgens renn.

– Får dette ytterligere konsekvenser?

– Det vil tiden vise. Vi er ikke noe fan av å ha voldsomme konsekvenser for utøverne og vi forventer god folkeskikk fra alle som er på landslaget fordi at de er store forbilder for den yngre generasjon. Vi har ikke noe botkasse, men det er mulig at vi må se på mulige sanksjoner for fremtida. For sånn som dette kan vi ikke holde på, sier Hetland.

Får gå på Lillehammer

En mulig sanksjon kunne vært at Northug også må stå over rennene på Lillehammer neste helg.

– Blir Petter tatt ut til Lillehammer?

– På Lillehammer skal Petter få lov til å gå både sprint og tremil. Så er veien åpen videre. Dokumenterer han form så vet vi hva Petter kan, og da er det store muligheter for at vi ser han allerede helgen etter i Davos, Toblach, Tour de Ski og forhåpentligvis i toppform i OL.

– Var veldig lei seg

Hetland og Northug hadde et møte søndag kveld, hvor Petter fikk beskjed om uttaket.

– Petter var veldig lei seg og skuffet over at han ikke ble tatt ut og det viser jo hvor mye dette betyr for han. Nå er det å se framover mot verdenscupen på Lillehammer og komme seg i god form slik at han kan prestere der, sier Hetland.

Onsdag kveld la Petter Northug ut et bilde på Instagram der han gikk hardt ut mot flere av lagkameratene. Pål Golberg, Eirik Brandsdal, Simen Hegstad Krüger, Hans Christer Holund og Didrik Tønseth var løperne som fikk gjennomgå i dette bildet:

– Ikke helt innafor

– Det er ikke helt innafor å gå ut mot lagkamerater sånn som det der. Noe mer enn det får vi ta med Petter internt, sier Eirik Brandsdal.

– Jeg hadde ikke lagt ut det samme selv, sier Pål Golberg.