Det skriver skiforbundet i en pressemelding.

Hetland har trent herrelandslaget i langrenn de siste tre årene.

At han ikke kom til å fortsette i jobben ble kjent allerede i april, da det kom frem at det har vært misnøye fra utøvernes side.

– Det har vært en del slitasje på laget mellom utøvere og trener. Tor-Arne følger ikke allroundlandslaget neste sesong, sa landslagssjef Vidar Løfshus.

– Nå ønsker utøverne andre impulser og en annen retning i treningsarbeidet enn den jeg står for, sier Hetland ifølge pressemeldingen.

Uønsket av løperne

Landslagssjef Vidar Løfshus skal ha ønsket å ha med Hetland videre, men klarte ikke å løse konflikten mellom løperne og 44-åringen.

Martin Johnsrud Sundby var en av løperne som ønsket et trenerbytte. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Martin Johnsrud Sundby har tidligere fortalt NRK at det var et gruppeønske å bytte ut Hetland som trener for allroundlandslaget.

– Idrett handler om å ha de beste på de beste plassene til enhver tid, også i trenerapparatet, og akkurat nå følte gruppa at det kanskje var viktig å gå en litt annen vei enn det vi har stått i.

Hetland hadde ett år igjen av kontrakten med Norges Skiforbund. Eirik Myhr Nossum (32) er allerede valgt som Hetlands erstatter.

Var overrasket

NRK har gjentatte ganger prøvd å komme i kontakt med Hetland etter at det ble kjent at han ikke fortsetter i jobben som landslagstrener, men uten å lykkes.

Heller ikke Løfshus har besvart NRKs henvendelser torsdag, men har tidligere fortalt at utøvernes ønske om ny trener kom som et sjokk.

– Vi er vel litt overrasket begge to. Det er klart, det er ingen ideell situasjon. Han er etter min mening et stort trenertalent og et stort ledertalent som vi ønsker å ta vare på i systemet, så får vi se hvilke løsninger vi finner for ham, sa han i april.

Nå viser det seg altså at de ikke har funnet en videre løsning for Hetland i skiforbundet, men hverken han eller Løfshus utelukker et fremtidig samarbeid.

– Selv skal jeg nå finne en ny jobbarena og ser frem til det. Skisport ligger mitt hjerte nær, jeg er opptatt av utvikling og det er ikke utelukket at jeg en gang i fremtiden vil jobbe i Skiforbundet igjen, sier Hetland.