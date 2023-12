Herrenes slalåmrenn avlyst av sikkerhetshensyn

Kvinnenes super-G-renn i St. Moritz avlyst

Det hagler med avlysninger i alpinsirkuset om dagen. Søndag er både herrenes slalåmrenn og kvinnenes super-G-renn avlyst på grunn av dårlig vær.

Meldingen om avlysningen av kvinnenes renn kommer kort tid etter at Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet (FIS) bekreftet at herrenes renn i Val d'Isère heller ikke blir gjennomført, skriver NTB.

– På grunn av drastisk endring i løypeforholdene har juryen valgt å avlyse dagens super-G-renn for å sikre utøvernes sikkerhet. Dette skjer til tross for hardt arbeid med løypa over natten, melder FIS.

Så langt denne sesongen har hele sju alpinrenn blitt avlyst.