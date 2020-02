Herrene får syv ganger mer i bonus enn kvinnene: – Lang, lang vei å gå

– Vi skulle ikke ønske at det var sånn. Vi synes jentene fortjener bedre betalt for den underholdninga de står for, men akkurat det rår ikke vi for på Ullevaal, sier assisterende generalsekretær i Norges Fotballforbund (NFF), Kai Erik Arstad til NRK.

Arstad legger til at fotballforbundet jobber hardt både administrativt og politisk for å utjevne forskjellene.

NFF praktiserer likelønn for herre- og kvinnelandslaget. I tillegg til en fast sats på 25 prosent av mesterskapsbonusen til spillerne.

LIKELØNN: Kvinnene og herrene får like mye utbetalt som grunnlønn av NFF, men bonusene fra Uefa og Fifa er et annet kapittel. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Kontrasten er stor til pengeroverføringene fra Fifa og Uefa, hvor det er langt fra likestilling, selv om bonusene har økt. I oktober bestemte styret i Fifa å gi kvinnefotballen 9, 12 milliarder kroner de neste fire årene. Det er en fordobling fra hva de fikk tidligere.

Herrene kan få én million hver – kvinnene måtte dele 3,5 millioner

Damelandslaget har vært Norges flaggskip internasjonalt med to finaler, to semifinaler og en kvartfinale de fleste husker fra sommerens mesterskap i Frankrike.

Det norske herrelandslaget er to kamper unna å spille i sitt første mesterskap på 20 år. Kvinnene på sin side har spilt i ti Europa- og verdensmesterskap siden 2000.

I dag er utbetalingene slik:

Hvis herrelandslaget kommer til sommerens EM-sluttspill vil Norges Fotballforbund få 90 millioner utbetalt.

Etter sommerens VM i Frankrike fikk kvinnene til sammen 12,8 millioner fra Det internasjonale fotballforbundet (Fifa).

En norsk herrelandslagstropp med 23 spillere vil alle få en bonus på én million kroner hver.

Kontrasten er stor til kvinnene, som måtte dele på 3,5 millioner på hele troppen etter sommerens mesterskap i Frankrike.

Frykter økte forskjeller

Freddy André Øvstegård er likestillingspolitisk talsperson i SV og har fulgt nøye med på fotballjentenes store fremgang den siste tida. At slike prestasjoner ikke blir belønnet bedre mener sarpingen er urettferdig.

– Det viser jo at vi fortsatt har en lang, lang vei å gå når det gjelder likestilling i idretten generelt og kanskje fotballen spesielt. Det henger igjen fra noe som vi ser på som fortida og når jeg tenker på hvor dyktig det norske kvinnelandslaget i fotball er, så blir jeg provosert, sier Øvstegård til NRK.

PROVOSERT: SVs likestillingspolitiske talsperson, Freddy André Øvstegård blir provosert når han får høre om de store forskjellene mellom kvinnene og herrene. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

SV-politikeren frykter for ringvirkningene slike forskjeller skaper. Ikke bare er det provoserende, men 24-åringen er redd for at rekrutteringa blant fotballjenter kan lide.

Nå etterlyser stortingsrepresentanten en debatt om de økonomiske forskjellene.

– Det kan være en idé å se om man bør ha en omfordeling av disse midlene i en tidsbegrenset periode. Uansett må det komme en klar beskjed herfra om at dette ikke er greit og at vi forventer en mer rettferdig fordeling.

– Vi skulle kommet mye lenger enn dette når vi ser at kvinnefotballen er på vei opp og da må også økonomien følge etter, utdyper Øvstegård.

– Kvinnene har et mye større behov for de pengene

Daglig leder i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen, sier at det er helt naturlig at det er forskjeller i bonusene mellom kvinner og menn siden inntektene per dags dato er større på herresiden.

– Men det paradoksale er jo at kvinnene har et mye større behov for de pengene enn det, i hvert fall de aller fleste, av herrespillerne har.

STØRRE BEHOV: Daglig leder i Toppfotball Kvinner mener det er paradoksalt at kvinnene får så lave bonuser, når behovet for inntekter er langt større blant jentene. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Jørgensen påpeker at de fleste kvinnelige fotballspillerne i Norge ikke har høye nok inntekter til å leve av å spille fotball, mens herrene i mye større grad har denne muligheten.

– Jeg unner selvfølgelig herrespillerne det å kunne leve av fotballen, men det er klart at behovet for inntekter på kvinnesiden er veldig mye større. Og det er betenkelig at kvinnene kvalifiserer seg til mesterskap etter mesterskap, men at de færreste kan leve av det.

Fjorårets VM i Frankrike var første gang klubbene på kvinnesiden mottok bonuser fra Fifa for å slippe spillerne til mesterskap.

FEST: Fjorårets VM i Frankrike var en stor fest og har blitt omtalt som kvinnefotballens store gjennombrudd. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

I tillegg har sommerens fotballeventyr ført til at kommersielle aktører og store merkevarer ønsker å bli assosiert med kvinnefotball.

Det fører til stor optimisme for fremtiden til kvinnene.

– Inntektene til Fifa fra VM i 2019 er mer enn firedoblet. Hvilket betyr at handlingsrommet vårt for å gi også jentene bedre betalt blir større. Det er positivt, men det som er enda mer positivt er at både Uefa og Fifa sier at i kommende mesterskap skal denne trenden fortsette og det er jo hyggelig, forteller den assisterende generalsekretæren i NFF.