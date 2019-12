Herrems tale gjorde inntrykk på lagvenninne: – Det bringer frem følelser

De hadde tårer i øynene etter å ha spilt sin dårligste kamp i VM da det gjaldt som aller mest.

Og selv om det kanskje er Camilla Herrem som liker dårligst å tape av alle i laget, var det hun som tok ordet da spillerne var samlet på hotellet til et sent kveldsmøte.

– Camilla er fin. Hun er virkelig en lagspiller, og bare vet hva hun skal si i sånne situasjoner, forteller Emilie Hegh Arntzen.

Slik var talen

For alt handler om å snu den dårligere følelsen laget fikk mot Spania før bronsefinalen mot Russland søndag. Og er det noen som kan klare det, så er det Herrem. 33-åringen er med i sitt 14. mesterskap og var med da Norge tapte semifinalen både i VM for 10 år siden, og under OL i 2016 - men sikret bronse.

– Camilla er jo en tennplugg, både på og utenfor banen. Hun har vært med lenge, og hun har vært med på å snu slik stemning før, sier Thorir Hergeirsson.

TUNGT: Emilie Hegh Arntzen, Camilla Herrem og Moa Høgdahl tusler av banen mens det spanske laget feirer finaleplassen. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

– Så hva sa du, Camilla?

– Jeg sa egentlig bare at det står respekt av det vi har gjort her nede. Jeg synes fokuset har vært veldig stort på dem som ikke har vært her. Alle de som har vært her nede har gjort sin jobb, og alle har bidratt. Om man har spilt ett minutt eller 60 minutter, så har vi virkelig stått sammen som et lag, gjenforteller Herrem.

– Jeg er utrolig stolt av å være en del av dette laget. Vi vet at det er mange som sitter hjemme som gjerne ville vært en del av dette laget, ikke bare alle som er skadet. Så vi skal føle oss privilegerte over at vi får representere dette laget, også gikk det skeis i går, men nå skal vi løfte oss opp.

– Bringer frem følelser

Og «peptalken» funket - skal man tro lagvenninnene.

ERFARING: Camilla Herrem klemmer Stine Bredal Oftedal. Begge er en del av Norges kapteinsteam. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

– Det samler oss som lag enda mer. Hun tar ansvar og det er betryggende å ha en sånn spiller i gruppa. Hun tenker på laget, vi vet hun er oppriktig, når hun sier hun er stolt av å spille på dette laget her, så bringer det frem følelser hos andre også, forteller Arntzen.

Også landslagssjefen var imponert.

– Alle prøvde hardt mot Spania, men fikk det ikke til. Derfor er de skuffa og lei seg, og Camilla setter litt ord på det. Samtidig drar hun frem noen av verdiene dette laget lever etter: At vi gir oss ikke. Vi har en arbeidsinnsats og innsatsvilje.

Og akkurat det lover Herrem å gjøre.

– Man skal få se et lag som skal gi alt av sjel, hjerte og følelser. Vi skal gå ut der og gi alt i 60 minutter, så får vi krysse fingrene for at det holder Jeg har ikke vært her i fire uker uten å ta med meg medalje hjem, så nå må vi bare gi gass i morgen, sier venstrekanten.