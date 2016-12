Herrem: – Vi har kriget oss gjennom alle kampene

Selv etter heftig festing og feiring natt til mandag stilte Camilla Herrem opp for norsk presse dagen derpå.

De norske håndballjentene ankom Oslo Sentralstasjon med buss fra Göteborg etter EM-gullet. Og mens resten av lagvenninnene hadde det travelt med å komme hjem til jul stilte Stavanger-jenta som vanlig sporty opp.

Lang juleferie

Og på spørsmål om hvordan hun rangerer finaleseieren over Nederland svarte hun dette:

– Det ligger høyt oppe. Jeg synes mesterskapet har vært knallbra. Vi har kriget oss gjennom absolutt alle kampene, og at vi står med gullet til slutt er helt fantastisk, svarer Herrem.

– Nederland kommer nærmere og nærmere, hvor farlige kan de bli framover, spurte TV2s reporter.

– De er like farlige som de fleste andre. Dette mesterskapet her viser hvor mange gode lag som fins. Det er tøffe grupper, men vi må slå de beste for å være best, sier 30-åringen, som nå tar juleferie i hjembyen.

– Jeg får faktisk ganske lang ferie. Så jeg er utrolig glad, nå skal jeg hjem å kjøpe julegaver, sove og spise god mat. Det blir nydelig, forteller Herrem, som med søndagens EM-gull står med totalt sju mesterskapsgull med landslaget.

Roser de unge

Tradisjonen tro grep hun mikrofonen på scenen og leverte Mods-hiten «Tore Tang» på banketten etter EM-seieren.

At Herren synger Stavanger-hiten er blitt like sikkert som NRKs Grevinnen og hovmesteren på lillejulaften.

Hva hun ønsker seg til jul har ikke hun ikke helt tenkt på enda. Hun har tidligere sagt at hun ønsker seg en hustomt hjemme på Sola, men sier med et glimt i øyet at hun ennå ikke har hørt noe.

– EM-gullet var den gaven jeg ville ha på denne tida, smiler Herrem.

– Hvor godt smakte dette gullet med tanke på det som skjedde i OL?

– Det er alltid godt med gull. Jeg skal ikke klage, bronse er stort i OL, men dette er fantastisk, svarer Herrem, som også er imponert over den nye generasjonen på laget som Emilie Hegh Arntzen og Silje Waade.

– De gjør en fantastisk jobb. Jeg er utrolig imponert over hvordan de har vært i mesterskapet. Og spesielt Silje (Waade), som er debutant og kommer inn og møter de beste spillerne gang på gang. Hun har gjort en fantastisk innsats, og jeg er utrolig stolt, sier Herrem før Håndballforbundets kommunikasjonsansvarlige bryter av intervjuet for å få veteranen hjem til jul.