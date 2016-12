Herrem sang «Tore Tang»: – Gullbankett er aldri feil!

– Følelsen er god. Dette er en fantastisk god dag. Vi har fått 20 kilo vekk fra skuldrene. Det er ganske deilig. En gullbankett er aldri feil, sier Herrem til NRK.

Rundt klokken 11 ankom de norske gulljentene banketten i 29. etasje i Gothia Towers i Göteborg. Gjennom vinduene kan man se ned på Scandinavium der pokalen ble sikret noen timer tidligere søndag kveld.

Til stor applaus fra de mange supporterne, sponsorer, familie, venner og andre inviterte gikk Camilla Herrem rett opp på scenen og fremførte i kjent stil «Tore Tang».

Da bandet spilte opp låten én gang til, måtte Sola-jenta også ta en versjon nummer to. Uten at det så ut til å gjøre noe for noen.

Gullkjole

– Jeg holder meg litt i bakgrunnen mens Camilla inntar scenen. Det er best slik, sier Nora Mørk og ler.

Hun stilte i gullkjole og delte ut klemmer til alle som ville ha.

– Den lå nederst i bagen. Jeg hadde ikke trodd jeg måtte ta den frem, men nå har alle mast på meg, forteller Mørk.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Hvordan blir festen i natt?

– Vi har jo spilt sene kamper hele veien, så vi har nesten snudd døgnet. Det er ingen her som er trøtte. Vi er en god gjeng som har planer om å holde ut ganske lenge, tror jeg. Vi gleder oss til å slappe av, få være litt slitne og kose oss, sier Mørk.

Ifølge Camilla Herrem er keeperhelten Kari Aalvik Grimsbø den på laget med best «moves» på dansegulvet.

– Hun er bra i bevegelsene. Litt sånn elektrisk! Hun vil jeg gjerne ha med meg ut på dansegulvet. Jeg er veldig glad i å danse om de riktige sangene kommer på.

Tidlig i seng

EM-kometen Silje Waade stilte i gullhatt på banketten. Hun var klar for en lang kveld, og hadde ingen planer om å legge seg før hun må.

– Vi har tatt gull, så jeg regner med det blir en skikkelig gullfest. Jeg skal ikke være i seng før 4. 5-6 kanskje. Bussen går klokken 9 i morgen, så før det en eller annen gang, sier Waade til NRK.

En som derimot ikke var klar for party utenfor natten var suksesstrener Thorir Hergeirsson. På NRKs spørsmål om hvordan festen blir, svarte han:

– Det vet jeg ikke. Jeg går hjem om en halvtime. Det er lurest å være et annet sted.